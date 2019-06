Gabriele Muccino/ Foto sul set con Emma Marrone: “Tenace e piena di talento”

Sono trascorse due settimane da quando Emma Marrone, sul suo profilo Instagram, pubblicava la foto di un copione con un titolo “I migliori anni“. Con questa foto la cantante ha annunciato l’inizio di una nuova avventura al fianco di Gabriele Muccino, non senza emozione. “Sono agitata,ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando @gmuccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è ..” ha scritto la Marrone pochi giorni fa, prima di calarsi nei panni di attrice. In quell’occasione, la cantante manifestò la voglia di provarci e metterci tutto l’impegno possibile “voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita.” Oggi questa esperienza è giunta al termine: le riprese sono finite ed è stavolta il regista Gabriele Muccino a dedicare delle parole alla Marrone.

Gabriele Muccino ringrazia Emma Marrone: “Forte e tenace”

“Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. – ha scritto Gabriele Muccino su Instagram – Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta”, ha fatto ancora sapere ancora il regista, al lavoro sul film I migliori anni. Pubblicando anche degli scatti che vedono la cantante in costume di scena, con tanto di parrucca lunga e castana, Muccino conclude ringraziandola: “grazie dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento”. Emma, orgogliosa e felice del messaggio ricevuto, lo ha ripostato sul suo profilo Instagram, ringraziando a sua volta il regista che le ha dato questa bellissima possibilità.





© RIPRODUZIONE RISERVATA