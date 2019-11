Gabriele Pippo e Silvia Tirado si sono lasciati/ Lui: “I c*li? Sempre rispettoso!”

GABRIELE PIPPO E SILVIA TIRADO SI SONO LASCIATI

Volano i piatti sui social tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado. I due hanno preso parte a Temptation Island Vip nei mesi scorsi ma, a quanto pare, il loro amore ha resistito alle single e ai single del programma ma non alle imprese di marketing del figlio del grande Pippo Franco. A quanto pare Gabriele si sta preparando a lanciare la sua nuova canzone e per accompagnarla ha pensato ad un video che ha fatto discutere e che la fidanzata, o forse ex, ha deciso di mettere al bando accusando il suo lui di mercificare le donne in modo vergognoso. In particolare, Silvia ha pubblicato un lungo e durissimo sfogo nelle storie Instagram mostrando proprio un frame di quello che sarebbe un video da mettere al bando lanciando accuse gravi a Gabriele: “Io sono schifata…E continuate a fare le vittime non sapete cosa vuol dire il rispetto per le donne. La donna viene strumentalizzata come attenzione per una canzone!”.

LE ACCUSE DI SILVIA TIRADO E LA RISPOSTA DI GABRIELE PIPPO

Alle accuse di Silvia Tirado ha risposto Gabriele Pippo rinnegando le accuse della sua ex e confermando, di fatto, il loro addio: “Non c’è da parte mia nessuna mancanza di rispetto nei confronti delle donne e di Silvia”. Il video è solo pubblicità ma la Tirado non ci sta e continua sfogandosi sui social accusando, in pratica, il suo fidanzato di aver messo al primo posto il suo lavoro lasciandola sempre sola, anche nei fine settimana, negando di aver mancato di rispetto a Gabriele durante il reality estivo sui sentimenti ma di aver subito troppo in questi anni. Come finirà adesso la diatriba? Per alcuni si tratta solo di un modo per lanciare il fantomatico video altrimenti che bisogna c’era di mostrarne il contenuto?

