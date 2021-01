Gabriele Rossi “Gabriel Garko? Amanti prima che fidanzati”/ “Difficile essere amici”

Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip prima e a Verissimo poi ha coinvolto anche Gabriele Rossi indicando come un suo ex fidanzato. In molti avevano notato la loro amicizia speciale immortalandoli spesso insieme e parlando anche della casa che condividevano ormai da un po’ fino a quando non si è addirittura parlato di un matrimonio che poi l’attore non ha mai confermato. Fatto sta che quella che sembrava essere una fede al dito di tutti e due, alla fine è sparita così come lo sono gli avvistamenti di coppia. In quel momento si è parlato di una rottura e della fine della loro amicizia speciale e la conferma è arrivata solo con il coming out in cui Gabriel Garko ha parlato anche del suo rapporto con Gabriele Rossi parlando di qualcosa di speciale e intenso che dura anche adesso che sono separati e che stanno insieme ad altre persone. In molti sognano di rivederli insieme ma lo stesso Gabriele Rossi ha confermato che adesso il loro rapporto è meglio di quello che era prima e va bene così.

Gabriele Rossi “Gabriel Garko? Storia importante”