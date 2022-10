Gabriele Rossi: “Gabriel Garko? Ci sentiamo ancora”/ “Ho ancora mie cose da lui”

Gabriele Rossi, attore di numerose produzioni televisive italiane, non ultima la fiction “Un passo dal cielo”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 11 ottobre 2022. In particolare, il giovane è stato chiamato in causa relativamente al dibattito sulla prima puntata di “Ballando con le Stelle”, il format presentato da Milly Carlucci che ha esordito sabato sera. Quest’anno, tra i vip che calcano la pista di “Ballando”, c’è anche Gabriel Garko, ex fidanzato di Gabriele Rossi, e Daniele ha voluto indagare sui loro attuali rapporti…

Gabriel Garko/ "Coming out al GF Vip? Pensavo la mia carriera fosse finita"

GABRIELE ROSSI: “SENTO ANCORA GABRIEL GARKO”

Rossi ha smentito le voci di una rottura totale nei rapporti con Garko: i due non costituiscono più una coppia da un punto di vista sentimentale, ma non hanno smesso di sentirsi. In particolare, Gabriele Rossi ha confessato: “Ci sentiamo con regolarità. Andare alla sua festa di compleanno, però, avrebbe significato andare a prendersi copertine gratuite, che erano evitabili. Ci sarebbe stato un parterre di persone che io conosco poco e sarebbe stato facilissimo attivare dinamiche di cui io non sono a conoscenza. Ho ancora qualche lampada e qualche mobile da andare a prendere a casa sua. Mi ero organizzata per andarci, ma lui ha le prove per Ballando…”.

