Gabriele Rossi: “Grande Fratello Vip? Non so se lo rifarei”/ “È stato leggermente penalizzante…”

Gabriele Rossi e il Grande Fratello Vip

Gabriele Rossi è stato uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip arrivando in finale ed instaurando un bel rapporto con Alessia Macari che fu, poi, la vincitrice di quell’edizione. A distanza di anni, l’attore ammette che non sa se rifarebbe quell’esperienza. Presente al Festival di Venezia 2023. l’attore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Superguidatv, spiegando di essersi sentito un po’ penalizzato durante i casting per film e fiction per la partecipazione al reality show.

“Sono stato uno dei concorrenti della prima edizione del Gf Vip mentre finivo di girare una fiction Mediaset, per un semplice motivo attoriale è stato leggermente penalizzante solo perché chi fa i casting evita e cerca di glissare chi viene dal talent. Ma ci sono anche dei lati positivi: il talent ti da popolarità, può farti avere evoluzioni su cose inaspettate della tua professione. Non lo rinnego ma non so se rifarei un’esperienza del genere ma non per snobismo ma perché mi sento molto preso da cose che ho già in testa e non vorrei rallentare la mia tabella di marcia. Ma mai dire mai, tutto può essere“, le parole di Gabriele Rossi.

Gabriele Rossi e il futuro televisivo

Dopo il Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi è tornato a fare quello che ama ovvero a recitare. “Sono in attesa di una fiction Mediaset mentre per quanto riguarda il cinema abbiamo girato un film in Calabria con la regia di Marco De Luca da un’idea di Claudio Masenza che si intitola ‘Buio come il cuore’. È un noir di genere”, ha detto l’attore parlando del film che è stato presentato a Venezia il 7 settembre.

“Poi mi sto dedicando all’aspetto produttivo e sto mettendo su un’operazione per fare la mia prima opera, il primo lungometraggio come produttore. Lo scorso anno ho prodotto un cortometraggio che ha vinto il Giffoni con la Vanessa Scalera con la regia di Rebecca Marie Margot, una giovanissima regista molto talentuosa“, ha concluso raccontandosi a Superguidatv.

