Gabriele Rossi: “Svolta anti-trash al GF? Ottima strategia, è necessaria alzare un po’ il livello”

Gabriele Rossi si esprime sulla ‘pulizia” al GF, da parte di Pier Silvio

Gabriele Rossi, intervistato al Festival Di Venezia da Superguidatv, ha parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip come concorrente: “Sono stato uno dei concorrenti della prima edizione del Gf Vip mentre finivo di girare una fiction Mediaset, per un semplice motivo attoriale è stato leggermente penalizzante solo perché chi fa i casting evita e cerca di glissare chi viene dal talent.”

Gabriele Rossi: "Gabriel Garko? Ci sentiamo ancora"/ "Ho ancora mie cose da lui"

E ancora: “Ma ci sono anche dei lati positivi: il talent ti da popolarità, può farti avere evoluzioni su cose inaspettate della tua professione. Non lo rinnego ma non so se rifarei un’esperienza del genere ma non per snobismo ma perché mi sento molto preso da cose che ho già in testa e non vorrei rallentare la mia tabella di marcia. Ma mai dire mai, tutto può essere”. L’attore ha poi svelato cosa pensa della svolta anti-trash data al reality da Pier Silvio Berlusconi: “Penso che sia una buona mossa da uomo d’azienda perché il cambiamento è sempre favorevole, poi è chiaro che ci sono contenti e scontenti con cambi così radicali. Ma è un’ottima strategia, visto che esiste molto contenuto di sostanza nei competitor di piattaforma, è bene che anche le reti come Rai e Mediaset reagiscano in maniera competente ed è necessario alzare un po’ il livello. Ci stanno provando e noi gli auguriamo di riuscirci”.

Perché Gabriele Rossi era assente alla festa di Gabriel Garko/ "L'ho chiamato e..."

Gabriele Rossi torna in tv con una nuova fiction: le sue parole

Gabriele Rossi, ai microfoni di Superguidatv, annuncia un possibile ritorno su piccolo schermo con un nuovo progetto: “Sì, in autunno sono in attesa di una fiction Mediaset mentre per quanto riguarda il cinema abbiamo girato un film in Calabria con la regia di Marco De Luca da un’idea di Claudio Masenza che si intitola ‘Buio come il cuore’.

L’attore spiega nel dettaglio: “È un noir di genere e il 7 di settembre ci sarà una presentazione qui a Venezia. Poi mi sto dedicando all’aspetto produttivo e sto mettendo su un’operazione per fare la mia prima opera, il primo lungometraggio come produttore. Lo scorso anno ho prodotto un cortometraggio che ha vinto il Giffoni con la Vanessa Scalera con la regia di Rebecca Marie Margot, una giovanissima regista molto talentuosa”.

Gabriele Rossi: "Da piccolo venivo bullizzato"/ "Con Lorenzo convivo da 3 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA