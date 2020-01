Gabriella Battilà, chi è la mamma di Carlotta Maggiorana/ “La amo immensamente”

Si chiama Gabriella Battilà, gestisce un centro estetico a Piane di Montegiorgio ed è la mamma di Carlotta Maggiorana. In prima fila per sostenere sua figlia quando, nel settembre 2018, ha vinto la corona di Miss Italia, la Battilà potrebbe apparire in video anche questa sera con un ingresso a sorpresa per supportarla nella sua nomination. Quella che sta per concludersi è stata per Carlotta una settimana molto importante. L’ex reginetta di bellezza è stata sorpresa da un bigliettino che suo marito le ha lasciato in un giubbotto e ha avuto modo di parlare della sua famiglia.

Una famiglia molto unita, che in passato non l’ha salvata dalle delusioni, come proprio sua madre Gabriella Battilà ha raccontato in un’intervista a Il Resto del Carlino: “Carlotta nella vita, soprattutto da giovanissima, non ha avuto tanta fortuna”, ha detto la Battilà all’indomani dell’incoronazione della sua Carlotta. “Ho provato grande felicità per mia figlia – si legge poi nell’intervista – questo risultato rappresenta il coronamento di un grande sogno”. Da parte sua, Carlotta Maggiorana ha di recente rivolto a sua madre più di un messaggio, dando voce a quei pensieri che spesso si fa fatica a dire ad alta voce: “La mia famiglia è aria – ha spiegato l’ex miss – Amo immensamente mia madre e colgo l’occasione per dirglielo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA