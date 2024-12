Gabriella Ferri, la famosa cantante romana è morta tragicamente nel 2004, dopo una caduta dal suo stesso balcone che non le ha lasciato scampo. La cantautrice vanta una ricca vita sentimentale: si è sposata ben due volte. Nel 1967 con Giancarlo Riccio, e la seconda nel 1972 con Seva Borzak. Il primo marito era il figlio dell’ambasciatore congolese, e nella vita faceva il diplomatico. Si erano conosciuti per merito di una giornalista, la quale aveva promesso a lui di fargli incontrare una cantante famosa, la stessa Gabriella Ferri.

Ma l’amore più importante è stato senza dubbio quello con Seva Borzak, con il quale è nato Seva Junior, l’unico figlio della cantante. Il secondo marito è un celebre imprenditore russo che le ha rubato il cuore e che l’ha sposata in Venezuela nel lontano 1972, quando ancora era nella divisione sudamericana. Oggi il figlio è un arcidiacono ortodosso, che spesso si è ritrovato ospite in televisione a raccontare del rapporto con la mamma, ormai scomparsa da quasi vent’anni. Il figlio di Gabriella Ferri ha sempre sostenuto di non credere all’ipotesi del suicidio della madre.

Il figlio di Gabriella Ferri ha raccontato a Serena Bortone di essere sempre stato legatissimo alla madre, considerata da lui come la sua migliore amica. “Passione” è la parola che gli viene in mente quando pensa alla mamma, che per lui è stata un vero esempio non che colei che ha fatto sempre tutto con grande amore. “Su questa base sceglieva le amicizie”, spiega Sveva Junior. Come abbiamo accennato, il giovane ha sempre negato di credere che Gabriella Ferri si sia suicidata, anche se molti dei fan hanno ancora dubbi riguardo alla causa della sua morte.

Secondo lui potrebbe essersi trattato di un incidente a causa degli psicofarmaci che la madre prendeva per via della depressione. Il che le avrebbe causato un malore ma di certo, a parer suo, non si è trattato di un gesto volontario. Gli indizi, effettivamente farebbero pensare ad una morte accidentale: nessun biglietto di addio, ma soprattutto, la cantante Gabriella Ferri avrebbe dovuto partecipare la settimana dopo ad un programma in televisione, proponendo canzoni romane, anche se di certo si trattava di anni con poca attività a livello musicale.