Gabriella Labate, moglie di Raf, la lotta contro la malattia/ “L’ho scoperta grazie a un’ecografia e…”

Gabriella Labate e la malattia: colpita da una trombosi alla vena cava

Gabriella Labate è una nota showgirl, conosciuta alla cronaca rosa per essere la moglie del cantante Raf. Labate ha dovuto affrontare momenti molti difficili, a causa di una malattia rara contro la quale ha combattuto duramente per cinque anni. Alla showgirl è stata diagnosticata una trombosi alla vena cava, ovvero, la vena che va diretta nel cuore.

La moglie di Raf aveva sviluppato anche una massa molto grande nell’utero e nell’ovaio destro che ha dovuto asportare con un urgenza. La sfida è stata molto difficile e dolorosa, ma accanto a lei c’è sempre stato suo marito che l’ha supportata con amore e dedizione durante la malattia che l’ha colpita. Gabriella ha parlato a lungo della trombosi nel suo libro Nudi e che ha definito “il mio mostro“.

Gabriella Labate: “Ho scoperto la malattia in modo inaspettato”

Labate, in un’intervista a Verissimo, ha parlato a lungo della malattia: “L’ho scoperto in un modo veramente inaspettato. Io ad un certo punto sento uno strappo dentro. Stavo parlando normalmente ma qualcosa mi ha detto: ‘Fatti vedere’. Allora ho pensato di fare la spesa ma poi mi vado a far vedere da una mia carissima amica ecografista.”

E ancora: “Passandomi l’ecografo dietro il fianco mi dice di stare ferma perché c’era qualcosa che non andava. In sostanza mi ricoverano d’urgenza per una trombosi della vena cava che va diretta al cuore. Quindi io avevo questa trombosi attaccata all’atrio. Ma io ero così, non mi accorgevo di nessuno. Al Policlinico Gemelli, con tac, esami con contrasto, mi dicono che purtroppo non era il solo problema perché avevo anche questa massa grande sia all’utero che sull’ovaio destro.”

