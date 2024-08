Gabriella Labate, chi è il marito Raf e i figli Bianca e Samuele

Nella vita della showgirl da ormai quasi quarant’anni è arrivato l’amore sotto forma di felicità, Raf è il marito di Gabriella Labate e i due nel corso della loro storia sono stati capaci di costruire una famiglia forte felice, mettendo al mondo anche i figli Bianca e Samuele, un idillio che va avanti da oltre trent’anni e che non ne vuole sapere di placarsi, con l’artista che non ha mai mollato il fianco della moglie neanche nei momenti più difficili, quelli in cui la via sembrava volerla mettere all’angolo.

Nel corso di una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Gabriella Labate ha preso la parola su Raf: “Quando ci siamo messi insieme avevo 23 anni, ora ne ho 58 e sono ancora innamorata di quel ragazzotto, quando ci chiedono qua è il nopstro segreto non sappiamo rispondere… Il segreto è vivere”. E il noto cantautore ha provato a ricambiare amore sfoggiando anche la sua vena artistica in brani di grande successo come Sei la più bella del mondo, uno dei pezzi pregiati del repertorio di Raffaele Riefoli.

In alcune occasioni il cantante è tornato a parlare dei primi momenti vissuti al fianco della compagna di vita, il primo incontro tra Raf e Gabriella Labate affonda radici profonde e bisogna tornare indietro fino al 1987 per risalire al contatto dal quale è poi scaturito tutto, come ricordato dal cantautore le cose non andarono alla perfezione in un primo momento: “Mi sono messo a provare da solo sul palco davanti alle sedie vuote, a un tratto arriva lei e si siede, mi fissa, poi mi cade la sigaretta e anche lo spartito. Le stavo antipatico, credeva fossi un montato, l però ha capito che ero soltanto imbranato e timido, non str…., in seguito poi l’ho invitata a cena” ha ricordato Raf svelando come da quel momento in poi la strada avesse imboccato la discesa.

Una storia quella tra Gabriella Labate e il marito che ha portato alla nascita dei due frutti del loro amore ovvero i figli Bianca e Samuele, lei classe 1996 e lui nato invece nel 2000.