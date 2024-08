Raf è follemente innamorato della sua famiglia composta dalla moglie Gabriella Labate e dei figli Bianca e Samuele. Un gran bella storia d’amore quella nata tra il cantautore di tantissime canzoni di successo che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale e la showgirl e ballerina conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato a Il Bagaglino. Proprio la ex ballerina, oggi coreografa e attrice, ospite di Verissimo ha raccontato così il suo amore per Raf: “quando ci siamo messi insieme avevo 23 anni, ora ne ho 58 e sono ancora innamorata di quel ragazzotto. Quando ci chiedono qua è il nostro segreto non sappiamo rispondere… Il segreto è vivere”.

Lei è stata e continua ad essere la musa ispiratrice dell’artista che le ha dedicato “Sei la più bella del mondo”, ma anche la mamma di due splendidi figli Samuele e Bianca. Insieme hanno superato tantissimi problemi ed anche una terribile malattia scoperta per caso dalla showgirl. Una malattia rara che Gabriella Labate ha voluto raccontare anche in un libro dal titolo “Nudi”.

“Ne avrei fatto a meno. Ma nella vita sono grata anche a questo dolore” – ha raccontato Gabriella Labate, la moglie di Raf, parlando della terribile malattia rara che l’ha colpita. Una lunga battaglia che la ex donna del Bagaglino ha affrontato con grande forza e determinazione grazie all’amore e al supporto costante del marito Raf e dei suoi figli. “Sono fortunata. E di questa fortuna sono grata alla famiglia da cui vengo e a quella che ho costruito con Raffaele” – ha detto la moglie di Raf dalle pagine de Il Messaggero.

Anche i figli Bianca e Samuele hanno giocato un ruolo importantissimo nella sconfitta della malattia della mamma. “Sono contento di averti come mamma, sei la donna più forte che conosco” ha detto Samuele Riefoli che ha deciso di seguire le orme del padre dedicandosi alla musica e debuttando con il nome d’arte di D’Art duettando con il padre nel singolo “Samurai”. Poi c’è la figlia Bianca che ha deciso di seguire un percorso completamente differente laureandosi in Svizzera con un Bachelor of Business Administration in Sport, Event and Entertainment Management ed oggi lavora nel mondo della tv dietro la quinte, anche se oggi ha deciso di dedicarsi alla fotografia.