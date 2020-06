Gabriella Labate, moglie Raf/ Lei: “Tutto è nato con una lettera”

Gabriella Labate è la moglie di Raf, il cantautore italiano ospite di “20 anni che siamo italiani”, lo show di Raiuno condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Un amore importante quello tra la ex ballerina e il cantante di “Infinto” e “Self Control” che sono legati da 24 anni. Dal primo incontro al matrimonio fino alla nascita dei due figli Bianca e Samuele. Ma come si sono incontrati la prima volta? A raccontarlo dalle pagine di Vanity Fair ci ha pensato proprio Labate che ha rivelato: “ci siamo incontrati in una trasmissione a Saint Vincent, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi”. Sono bastati pochi sguardi per far scattare in entrambi la curiosità di conoscersi e di andare a cena insieme. “Mi ha invitato a cena. All’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero” ha confessato la ex ballerina che ricordando proprio quella cena ha detto: “comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera”. Quella lettera è stato il primo passo, visto che da quel preciso momento i due si sono rivisti e si sono perdutamente innamorati. Un amore che dura da tantissimi anni e che non ha particolari segreti stando a quanto raccontato dalla direttrice artistica e coreografa: “il nostro segreto è non avere segreti. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto. Se due persone smettono di essere felici, invece, fa male continuare”.

Gabriella Labate oggi: “Ho vinto io”

Gabriella Labate e Raf sono più uniti e innamorati che mai. Durante la loro storia d’amore non sono mancati dei momenti di difficoltà come quando la ex ballerina è rimasta coinvolto in un incidente che le ha causato un problema alla spalla. “Io me ne sono accorta subito che qualcosa non andava, ed ho chiesto aiuto, ma l’anestesista mi ha preso a male parole e mi ha sedata completamente” ha raccontato la moglie di Raf negli studi di Barbara D’Urso . “Per i quattro giorni seguenti, in cui sono stata portata in un’altra clinica, io continuavo a chiedere aiuto e nessuno mi parlava o dava retta. Io non riuscivo a respirare” ha raccontato la coreografa precisando – “ho dei danni permanenti e c’è un processo in corso”. Un processo che è finito nel migliore dei modi visto che la Labate ha vinto la causa. A confermarlo è stata proprio la moglie di Raf con un post pubblicato sui social: “HO VINTO IO. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia Italiana e ho fatto bene! HO VINTO LA MIA CAUSA!”. Non solo, la Labate ha poi proseguito scrivendo: “alle vittime di malasanità consiglio di denunciare denunciare denunciare!!! Non rimanete in silenzio DENUNCIATE. Fatelo per voi e per dar voce a chi non può più farlo”. Sul finale poi ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicino durante la ripresa: “un abbraccio gigante di stima e affetto invece a tutti gli operatori e ai medici che fanno con amore con passione il proprio lavoro mantenendo fede al loro giuramento”.



