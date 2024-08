Il cuore del celebre conduttore televisivo Gerry Scotti batte per la compagna Gabriella Perino, una presenza fissa nella sua vita quotidiana, ma lontana dalle luci dei riflettori. Con lei il ‘re dei quiz’ ha ritrovato l’amore dopo il dolorosissimo divorzio dalla prima moglie Patrizia Grosso avvenuta nel 2009. Dopo la rottura Gerry si chiuse in se stesso, aveva perso entusiasmo e voglia di fare. Sentirsi al capolinea provocò una ferita che solo il tempo ha saputo rimarginare, oltre all’incontro con la compagna Gabriella, per il quale Scotti stravede.

“Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia e io all’anagrafe sono Virginio Scotti”, ha detto ad Oggi il conduttore. Il sole però è tornato nella sua vita sentimentale con Gabriella, incontrata proprio grazie ai figli che frequentavano lo stesso istituto scolastico, ormai quasi quindici anni fa. Di matrimonio, però, non se ne parla “perché sono rimasto scottato”, spiega Scotti.

Gerry Scotti e l’amore per la compagna Gabriella: “Ma non penso a sposarmi perché…”

“Associo il matrimonio ad una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l’approccio giusto. L’amore c’è, il resto può aspettare”, la spiegazione di Gerry Scotti. Il suo rapporto con la compagna Gabriella, ad ogni modo, prosegue per il meglio, al di là delle nozze che non è detto che arriveranno in futuro. D’altronde Gerry Scotti e la sua compagna hanno trovato il giusto equilibrio di coppia, nella loro dimensione.

La famiglia, quindi, resta al centro per il conduttore, che così non perde più la bussola. “C’è la famiglia che ho costruito: mio figlio Edoardo, la mia compagna Gabriella e i suoi figli, che sono cresciuti con noi e sono un po’ anche miei, mi hanno riportato ai bisogni reali e quotidiani. Essere padre ti tiene saldo al suolo”.

