Gabriella Perino, compagna Gerry Scotti/ “10 anni insieme con una promessa…”

Chi è Gabriella Perino? Tutti la conoscono come la fidanzata o compagna di Gerry Scotti il conduttore che questa sera prenderà posto a C’è Posta per Te come ospite dietro la grande busta, ma chi lo attende a casa? Gerry Scotti è stato impegnato con la sua battaglia contro il Covid, la stessa che lo ha portato in ospedale, e a quel punto ad aspettarlo a casa c’era proprio quella che ormai da dieci anni conosciamo come la sua fidanzata o compagna. Da quello che sappiamo, Gabriella Perino viva al settimo piano di un palazzo antico di Milano, città di cui è originaria. Al momento non ci sono molti dettagli sulla sua vita privata ma quello che sappiamo è che lei h avuto due figli, e che proprio la sua bambina è stata compagna di classe di Edoardo Scotti.

Gabriella Perino, compagna Gerry Scotti, lui è pronto a sposarla?

Non ci sono notizie sul marito di Gabriella Perino ma sembra che sia stato proprio l’ambito scolastico a fare incontrare i due che condividono le loro vite dal 2004, anche se Scotti è reduce da una relazione importante con Patrizia Grosso, sua moglie, e non ha nascosto la sua voglia di risposarsi. Ma cosa fa nella vita Gabriella Perino? Di lei si sa solo che fa l’architetto ed è più giovane di lui di 9 anni. La donna classe 1965 conosceva Gerry Scotti da tempo, ancora prima di lasciare i rispettivi partner. La Perino sembra non amare i riflettori, la tv e i social network e sta bene alla larga dalle telecamere ma anche dai fotografi e dai paparazzi rimanendo sempre in disparte mentre il suo compagno gode dell’affetto del pubblico come compete ad un grande conduttore.



