Gabriella Pession/ “Anoressia? Una nevrosi legata al controllo…” (Verissimo)

Gabriella Pession e l’anoressia…

Gabriella Pession è una delle ospiti della nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco televisivo di successo in onda sabato 2 novembre 2019 su Canale 5. L’attrice sarà in studio per presentare la nuova fiction di Canale 5 “Oltre la soglia”, ma anche per raccontarsi in un’intervista imperdibile tra vita privata e lavorativa. Proprio negli studi televisivi di Verissimo aveva per la prima volta parlato di un periodo davvero difficile della sua vita che l’ha portata a cadere nell’anoressia: “una nevrosi legata al controllo, al dover governare le cose per non perderle. Tra i ballerini e i pattinatori è una cosa diffusa. Molte mie amiche si sono ammalate”. Per fortuna quel periodo è passato, oggi Gabriella è una delle attrici più amate e ricercate nell’ambito televisivo e vanta collaborazioni importanti con Lina Wertmuller e Leonardo Pieraccioni. Proprio sul regista ed attore toscano durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo ha rivelato: “lui è pigro, fanno bene le donne a non stare con lui. Comunque è un saggio, che sa veramente godersi la vita”.

Gabriella Pession: “Mi emoziono ancora a vedere certe immagini di me e Richard Flood insieme”

Attrice di grande talento, Gabriella Pession oltre al successo nella vita lavorativa è una donna appagata e felice anche nel privato. Dal 2016, infatti, è felicemente sposata con Richard Flood, attore irlandese con cui ha avuto anche un bellissimo figlio di nome Giulio. Proprio a Verissimo lo scorso anno l’attrice aveva raccontato: “siamo diversissimi, io sono passionale vulcanica, emotiva, zero pragmatica. Lui è riflessivo, sensibile, taciturno, logico. Ma vogliamo fare lo stesso cammino di vita. Venivo da esperienze difficili, ma mi sono fatta anche 12 anni di analisi. Ho letto tutto sui narcisi. Mio marito non lo è! È timido, non vuole apparire. Fa questo lavoro con approccio artigianale, di studio”. Per la serie gli opposti si attraggono, visto che Gabriella e Richard sono innamorati come il primo giorno per stessa ammissione dell’attrice: “mi emoziono ancora a vedere certe immagini di noi due insieme”.

Gabriella Pession: “Ho patito l’adolescenza”

Gabriella Pession prima di diventare attrice è stata una grande pattinatrice. Una carriera sportiva interrotta per una grave incidente avvenuto a soli 15 anni: “quell’incidente a 15 anni ha distrutto la mia carriera sportiva e ha aperto le porte alla depressione. È stata dura rialzarsi, ma ora posso dire di avercela fatta”. Un momento molto triste della vita dell’attrice che ha raccontato così ad Ok Salute e Benessere: “In quel suolo mi sono imbattuta a 15 anni quando, a causa di un infortunio durante gli allenamenti, ho dovuto abbandonare il pattinaggio. Ero un’atleta professionista e lo sport era, oltre che la mia passione, anche la mia vita. Allenarsi ad alti livelli comporta una dedizione totale: mi esercitavo ogni giorno per diverse ore e la cerchia di amiche era circoscritta a quella delle mie compagne di ghiaccio”. Alla fine si è rialzata, ha cambiato città, si è trasferita a Roma dove ha cominciato a fare i primi provini: “Pensavo che cambiare aria mi avrebbe fatto bene ma, soprattutto, volevo dimostrare a me stessa che potevo farcela”. Non sono mancate le difficoltà come ha raccontato la Pession: “Ho patito l’adolescenza, il diventare donna, sono diventata molto introversa”, ma alla fine ha sconfitto i mostri del passato ed oggi è una delle attrici più amate.



