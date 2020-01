GABRIELLA PIANGE PER IL FIGLIO LUIGI/ Lui non la perdona e va via! (C’è posta per te)

È davvero difficile per Luigi perdonare sua madre Gabriella dopo i comportamenti avuti nei suoi confronti in questi anni. È per questo che il ragazzo ammette di voler chiudere la busta. “Luigi ti prego, perdonami per quello che è successo! Apri questa busta, vedrai che le cose cambiano!” implora Gabriella, sperando che suo figlio faccia un passo indietro. Lui però chiarisce che “Non è una chiusura di vita però in questo momento purtroppo…” Gabriella chiede supporto anche alla fidanzata Martina che tuttavia definisce Luigi irremovibile. Infatti il ragazzo alla fine chiude la busta e lascia lo studio senza perdonare sua madre. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gabriella in lacrime per il figlio Luigi a C’è Posta per te

Gabriella è una delle protagoniste della nuova puntata di C’è Posta per te. Chiama il programma per ritrovare i rapporti con uno dei suoi figli, Luigi, che non le perdona il fatto di aver tradito il padre. La donna racconta di un vissuto matrimoniale complicato, durante il quale ad un certo punto si è sentita non più viva. “Non amavo più mio marito, lo chiamavo amore davanti ai nostri figli ma nella privacy camera da letto la situazione era un’altra” ha raccontato la donna. Un giorno inizia a chattare con un altro uomo su Facebook e piano piano la conoscenza diventa una relazione clandestina. Le sue abitudini iniziano a cambiare, cosa della quale si accorge poi suo marito, che chiede aiuto alla sorella di Gabriella. È proprio lei che scopre del tradimento, dicendo poi tutto all’uomo.

Gabriella chiede scusa al figlio Luigi a C’è Posta per te

Al momento della scoperta di questo tradimento tutto crolla: c’è un forte litigio tra Gabriella e suo marito durante il quale volano anche sberle per le quali finisce in ospedale. Poi la separazione diventa ufficiale. Dei figli, l’unico che non è riuscito ancora a perdonarla di questo tradimento è proprio Luigi. Sono più di quattro anni ormai che il ragazzo non vuole più parlare e avere a che fare con sua madre. Gabriella ha deciso di invitare Luigi e la sua fidanzata, che contatta di tanto in tanto proprio per sapere qualcosa del suo Luigi. Tuttavia pare ci sia di più dietro: Luigi svela che non è per il padre ma per tante altre cose accadute anche con i suoi fratelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA