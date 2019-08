Gabry Ponte/ La “Discoteca italiana” conquista anche il pubblico più giovane

Gabry Ponte: lo show gratuito di Varazze

Lo scorso 5 agosto Gabry Ponte, stasera a Battiti Live, è stato protagonista di uno show gratuito a Varazze sul palco di Viale Nazioni Unite. Un grande evento per la Liguria che a malincuore aveva dovuto rinunciare di recente alla tappa fissata ad Albenga per il Jova Beach Party e la conseguente notizia dell’impossibilità a recuperare la data in un’altra spiaggia. Gabry Ponte ha portato emozione e divertimento oltre a un mare di persone pronte a sconvolgersi ballando. L’evento a Varazze è stato sponsorizzato da Kazazi Costruzioni e Capetta Vini ed organizzato da Orion Eventi. Un dj set partito alle ore 18.00 con la presenza di area food e tanti altri intrattenimenti per il pubblico.

Gabry Ponte: l’esibizione di Bari

Gabry Ponte è uno dei volti fissi a Battiti Live 2019 dove ha deciso di creare un po’ di effetto nostalgia tra i suoi fan. Infatti con “Discoteca italiana” l’abbiamo visto esibirsi in un clamoroso remix dei successi di ogni epoca sempre legati ovviamente al mondo della dance. Durante le precedenti puntate infatti ha infiammato il pubblico che sui social network ha dimostrato di apprezzare moltissimo la sua musica. Questo ha portato la critica che segue l’evento a specificare più volte come proprio Gabry Ponte sia stato accentratore di interesse all’interno dell’evento con le sue esibizioni che sono quelle più attese da parte del pubblico italiano durante l’arco di ogni puntata.





