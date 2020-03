Gabry Ponte/ Scontro con Alessandra Celentano: “lasciaci giudicare” (Amici 2020)

Gabry Ponte è uno dei giudici del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi, il talent show in onda venerdì 13 marzo 2020 su Canale 5. Durante la scorsa puntata il dj è stato protagonista della prima fase visto che il suo giudizio è stato fondamentale e decisivo durante le esibizioni di Valentin, Jacopo che ha duetto con Fabrizio Moro e Talisa. Non solo, il dj ha giudicato anche il duetto tra Giulia e Loredana Bertè, la performance di Nyv e quella di Gaia che ha cantato un brano assegnato da Loredana Berté. Dopo le valutazioni di Gabry, la classifica ha visto al primo posto Gaia e Nyv che si sono scontrate per guadagnare la maglia per accedere alla terza puntata del serale. Ultimi posti per Talisa e Jacopo che si sono giocati la permanenza nella scuola con il ballerino Nicolai. La sfida tra le due cantanti ha visto scendere in campo due artisti molto amati dal pubblico: da un lato Mahmood e dall’altro Al Bano. Alla fine a vincere è stata Gaia che si è conquistata l’accesso diretto alla terza puntata. Durante la puntata però non sono mancate le polemiche e gli scontri come quello tra Alessandra Celentano e i tre giudici Gabry Ponte, Loredana Berté e Vanessa Incontrada giudicati come degli incompetenti.

Gabry Ponte replica ad Alessandro Celentano: “siamo qui per meriti”

Dopo l’attacco di Alessandra Celentano, Gabry Ponte ha deciso di rispondere per le rime alla professoressa di danza di Amici di Maria Di Filippi con un post pubblicato sui social “Siamo chiamati a valutare quello che vediamo sulla base delle nostre personali esperienze artistiche. È importante capire questo perché una presa di posizione di questo tipo rischia di screditare il ruolo della giuria agli occhi dei ragazzi e rischia di minare la credibilità di chi questa giuria l’ha composta e preposta a valutare le loro esibizioni che da parte della giuria devono essere valutate in maniera responsabile, svincolata da giudizi e pregiudizi e dalla storicità relativa al percorso di formazione dei ragazzi, quindi ho deciso di fare questo video per chiedere alla produzione che nella prossima puntata tutte le esibizioni dei ragazzi comprese quelle della fase di eliminazione vengano valutate esclusivamente da me, da Loredana e da Vanessa”. Al momento non è dato sapere come e cosa ha risposta la produzione del programma, ma intanto sempre via social è Anna Pettinelli, prof della scuola di Amici 20 a rispondergli: “Caro Gabry, tanto rumore per un incompetente della Celentano. Chiedi che la giura dei professori non abbia più voce in capitolo… significa che non reggi il confronto! Si fa una discussione e poi si va a mangiare una bella pizza insieme. Se te la sei presa così tanto significa che non siete poi così incompetenti, ma rosiconi sicuramente”.

