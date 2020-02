Gad Lerner/ “Hanau? Analogia con raid Macerata di iscritto Lega”: è colpa di Salvini?

Anche la sparatoria di Hanau è colpa di Matteo Salvini? Per Gad Lerner c’è una sorta di connessione tra la strage in Germania e il raid di Macerata, anche se si fa fatica a capire quale sia. «Impressiona l’analogia fra la strage nei shisha bar di Hanau e il raid di Macerata che due anni fa cambiò il corso della politica italiana (per come fu dai più giustificato dalle condizioni ambientali in cui era maturato). Il killer era un ammiratore di Hitler iscritto alla Lega», ha scritto il giornalista sul suo profilo Twitter. Nel caso tedesco, l’uomo che ha ucciso a colpi di arma da fuoco nove persone ad Hanau (trovato morto oggi a casa sua dopo gli assalti dentro e fuori due bar in cui si fuma narghilè), sarebbe un estremista di destra. Invece nel caso di Macerata si trattava di un fascista ammiratore di Hitler che per “rappresaglia” dopo la morte di Pamela Mastropietro, uccisa da un nigeriano, entrò in macchina e seminò il terrore in strada sparando a tutte le persone di colore. Non si capisce però cosa c’entri con Luca Traini, che per fortuna non uccise le vittime, ma le ferì perché non era un bravo tiratore.

GAD LERNER, HANAU E LA “COLPA” DI SALVINI

Il tweet di Gad Lerner ha diviso i social tra chi ha attaccato il giornalista e chi invece ha replicato con ironia. «Indossava anche una felpa, l’ho visto io», scrive ad esempio un utente. Volendo provare a interpretare il ragionamento di Lerner, bisogna ricordare nel caso di Macerata molti a destra dichiararono che si trattava semplicemente di un folle. Quindi chi sosteneva che una sorta di “terrorismo nero” si stava affacciando in Italia fu accusato di voler fare allarmismo e quindi divenne bersaglio di critiche. Gad Lerner ha quindi voluto ricordare quell’episodio forse riferendosi proprio a questo “terrorismo nero”, ma l’accostamento appare comunque forzato, se consideriamo che le due aggressioni sono maturate in contesti diversi. Ma su questo tweet è facile prevedere lo scoppio di un caso che costringerà Gad Lerner a fare chiarezza in merito alle sue dichiarazioni. E sarà interessante allora comprenderle.

Impressiona l’analogia fra la strage nei shisha bar di #Hanau e il raid di Macerata che due anni fa cambiò il corso della politica italiana (per come fu dai più giustificato dalle condizioni ambientali in cui era maturato). Il killer era un ammiratore di Hitler iscritto alla Lega pic.twitter.com/IU94qvmHcV — Gad Lerner (@gadlernertweet) February 20, 2020





