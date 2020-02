Sparatoria ad Hanau: 10 morti e 5 feriti/ Video, killer spara a caso in due bar

Una tremenda sparatoria si è verificata nella serata di ieri in Germania, precisamente ad Hanau. Ad una ventina di chilometri da Francoforte, capitale finanziaria della nazione tedesca, un folle ha aperto il fuoco su alcuni clienti di due diversi bar, uccidendone almeno dieci e ferendone altri cinque. In base alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, come riferisce l’edizione online di Repubblica, il killer sarebbe giunto in macchina in centro città attorno alle ore 10 di sera, dopo di che sarebbe entrato in due shiha-bar, locali dove si fuma il narghilè, facendo fuoco. L’uomo si è recato prima al Midnight, e poi all’Arena Bar & Cafè, situati in due diversi quartieri. Dopo aver suonato il campanello si sarebbe portato nell’area fumatori, sparando alla cieca. Fra le vittime vi sarebbe anche una donna, e il sindaco della città, Klaus Caminsky, ha commentato i fatti dicendo di “non riuscire a immaginare una serata peggiore di questa”.

SPARATORIA AD HANAU, IL KILLER HA ORIGINI TEDESCHE

Il killer sarebbe morto a sua volta, in quanto è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Hanau, come ha fatto sapere la polizia attraverso un tweet. Nella stessa abitazione gli agenti speciali avrebbero trovato un altro cadavere che però non è ancora stato identificato. Non è da escludere si tratti di una persona “complice” dell’assassino, ma per il momento la polizia locale ha escluso tale ipotesi. Fermato anche il padre dell’attentatore, portato via dalle forze speciali dallo stesso edificio dove viveva il killer. Intanto si sta procedendo all’individuazione delle vittime delle sparatoria, e vi sarebbero almeno tre cittadini di origini curde. Per quanto riguarda il killer, invece, sarebbe originario della Germania (riferisce il quotidiano Bild), e avrebbe una licenza da cacciatore. Nella sua abitazione sono state trovati armi e munizioni: si sta indagando sul movente che ha spinto l’uomo ad agire in maniera così efferata.

Dude a guy in my little hometown Hanau Germany started shooting and already killed 7 people wtf is happening take care of each other guys!! #hanau #kesselstadt #amoklauf #mainkinzigkreis pic.twitter.com/72V7s8LUgH — EmrePTV (@EmrePtv) February 19, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA