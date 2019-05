Gad Lerner in Rai, Salvini “Questo è cambiamento?”/ Replica: “Tv pubblica è di tutti”

Gad Lerner in Rai, Matteo Salvini all’attacco: il giornalista sarà protagonista su Rai Tre con il programma L’Approdo e il ministro dell’Interno ha detto la sua sul talk show di approfondimento social in programma a partire da lunedì 3 giugno. Nel corso di una diretta Facebook, il capo del Viminale ha spiegato: «Lerner torna in Rai, la controllerei io: chiedo all’amministratore delegato (Salini, ndr) se il cambiamento passa da Lerner, che trent’anni fa era in televisione ad attaccare la Lega. Mi limiterò a chiedere quanto costa, quanto prende e con quanta gente viene a lavorare». Non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato, intervenuto a margine della presentazione del progetto “Noi Partigiani” nella sede dell’Anpi: «Mi limito a ricordare che per ora grazie al cielo la Rai è di tutti e non solo di coloro che la pensano come la persona che si è lamentata ieri».

SCONTRO SALVINI GAD LERNER, IRA PD

Il Partito Democratico si è scagliato contro la dura presa di posizione del ministro dell’Interno, ecco le parole di Ettore Rosato: «Che ingrato Salvini! Un monumento a Gad Lerner… Fu lui a sdoganare la Lega e concederle la prima serata. Le trasmissioni si chiamavano Milano, Italia o Profondo Nord. Più nordisti di così!? Ora lo vorrebbe fuori .Come Berlusconi teme le critiche. Eppure in Rai voleva i migliori». Così Davide Faraone: «Salvini scambia Salini, l’amministratore delegato Rai, per il suo cameriere. Vuole ordinargli chi può lavorare e chi no in Rai. Ricordi il capo della Lega Nord, che può comandare solo a Radio Padania, la Rai è di tutti i cittadini per fortuna». Infine, il tweet di Filippo Sensi: «Vedo che il primo, immediato effetto del dopo voto è l’aggiornamento delle liste di proscrizione di Salvini in Rai. Dopo Fazio e Saviano ora tocca a Lerner. Il bullo della diretta».

