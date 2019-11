Gaetano Arena, bacio con Ambra Lombardo?/ Scontro con 3 paparazzi a Pomeriggio 5

Spuntano le foto di un presunto bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo, la professoressa del Grande Fratello 16, attualmente fidanzata con Kikò Nalli e che sarebbe stata la causa dello scontro fisico tra Gaetano Arena e il paparazzo Alessandro Fiumana. Le immagini che confermerebbero il flirt tra Gaetano e Ambra sarà Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 7 novembre nel corso della quale tornerà ad occuparsi del discusso caso di gossip che ha scatenato accese polemiche e la dura reazione di vari paparazzi. Gaetano Arena, dopo aver raccontato la propria versione dei fatti sulla rissa con Fiumana, torna a Pomeriggio 5 per un confronto, senza esclusioni di colpi, con tre paparazzi tra cui ci sarà lo stesso Alessandro Fiumana che sarebbe in possesso delle foto che confermerebbero la storia segreta che Arena avrebbe con la Lombardo.

GAETANO ARENA E IL PRESUNTO BACIO CON AMBRA LOMBARDOP: “ESCO CON UNA PERSONA IMPORTANTE”

Il mondo del gossip continua ad occuparsi di Gaetano Arena dopo i rumors che lo vorrebbero protagonista di una storia clandestina con Ambra Lombardo, ufficialmente fidanzata con Kikò Nalli a cui Gaetano, durante il Grande Fratello, si è particolarmente legato. Ambra ha già smentito tutti i rumors sulla propria persona mentre Arena, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, pur non facendo nomi, ha confermato di avere, attualmente, una storia con una persona nota. “Forse gli è arrivato all’orecchio che esco con una persona importante e vuole beccarmi con questa persona. Non lo so“, ha spiegato l’ex gieffino. Le prove del presunto flirt segreto di Ambra e Gaetano sarebbero proprio nelle mani del paparazzo Alessandro Fiumana che, però, ai microfoni de Il Giornale, non ha confermato nulla. “Un mese fa l’ho fotografato perché l’ho visto per caso vicino a casa sua con una ragazza ma questo servizio non è stato pubblicato. Da lì si è messo in fissa che lo stessi seguendo. Ma secondo te io mi metto a seguire Gaetano Arena? Uno che si pittura le unghie e si gonfia le labbra?“, ha detto il paparazzo. Il confronto in diretta porterà a galla tutta la verità?

