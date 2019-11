Gaetano Arena, rissa col paparazzo Alessandro Fiumana/ Il gieffino: “La mia verità!”

Si continua ancora a parlare di Gaetano Arena e della sua rissa con il paparazzo Alessandro Fiumana. In questi giorni il gieffino è tornato sulla cresta dell’onda proprio per via di questa rissa che lo ha visto protagonista anche se le motivazioni sono ancora tutte da vedere. Da una parte c’è Gaetano Arena pronto a giurare che il paparazzo lo perseguitava ormai da due settimane per beccarlo con una presunta nuova fiamma (che potrebbe essere addirittura Ambra Lombardo) mentre Fiumana continua a ribadire che non Arena non è appetibile sul mercato del gossip. Ma dove sta la verità? I due si sarebbero incontrati la sera del 25 ottobre fuori da un locale milanese e sarebbe a quel punto che l’ex gieffino avrebbe dato di matto dopo l’ennesimo “scatto selvaggio”. Il Giornale ha riportato le dichiarazioni del paparazzo che conferma di non aver alcun interesse a fotografare Gaetano Arena perché sarebbe “un servizio senza un ritorno economico, deve pagare me per seguirlo” ma questa volta è proprio il gieffino a dire la sua.

LE RIVELAZIONI DI GAETANO ARENA SULLA LITE CON IL PAPARAZZO

Il Giornale riporta un’intervista a Gaetano Arena in cui lui ribadisce di essere stato perseguitato dal paparazzo per settimane e quando venerdì era in compagnia degli amici si è accorto di essere nel mirino della sua macchina fotografica. Lui racconta poi di aver fatto la storia su Instagram e di aver posato il telefono per non creare problemi ma quando inizia a chiedergli di andare via lì è successo di tutto: “Lui ha iniziato a dirmi “ti rovino la carriera. Stai zitto che te la spacco in faccia (riferendosi alla macchina fotografica, ndr)”. Io non c’ho visto più, sono partito. Ma più di spintoni e due sberle non è successo niente. Subito ci hanno divisi. Sono arrivati in 15 (ride, dnr) La bottiglia? Un parolone, era una bottiglietta d’acqua“. Arena poi ammette di non essere una persona violenta e di aver denunciato il paparazzo e, a sua volta, di aver ricevuto una denuncia. Riguardo all’interesse del paparazzo per lui, l’ex gieffino rivela: “Forse gli è arrivato all’orecchio che esco con una persona importante e vuole beccarmi con questa persona. Non lo so“. Quale sarà la versione vera?

