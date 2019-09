Gaetano Arena/ “Fabrizio Corona? Il migliore amico che tutti vorrebbero avere!”

Gaetano Arena è stato uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello 16. Dopo la sua uscita dalla Casa però, di lui si sono quasi perse le tracce: scopriamo che fine ha fatto! “Non mi sono fermato un attimo neppure in estate proprio per lavorare ai miei progetti”, racconta intervistato tra le pagine di Lei. Poi specifica di essere molto focalizzato sulla moda e sull’immagine: “sto lavorando a mie creazioni e marchi, proprio dietro le quinte e non come testimonial”. La televisione, al momento, non rientra nei suoi piani: “Ho deciso di dedicarmi ad altro, nel mio presente ci sono business e moda ma per il futuro, mai dire mai”. Poi racconta del suo cambiamento dopo l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Di cambiato nella mia vita c’è ben poco. lo ho voluto partecipare perché ho sempre pensato fosse un’esperienza fantastica. Mi affascinava l’idea di misurarmi con un contesto nuovo, lontano dalla mia quotidianità. Di diverso non c’è nulla, mi tengo le amicizie che ho creato nella casa e basta”.

Gaetano Arena: da Erica Piamonte a Fabrizio Corona

Successivamente l’ex gieffino svela di avere legato molto con Kikò ed Enrico: “penso siano due persone che porterò con me lungo tutto il mio percorso. Ma in realtà sono rimasto in buoni rapporti quasi con tutti”. Nella casa del Grande Fratello 16 ha avuto un flirt con Erica Piamonte. “Se ci siamo visti dopo la mia uscita? Fuori dalla casa ci siamo rivisti e ci siamo detti un po’ di cose. Ma io sono del parere che per capire se si possa andare d’accordo o meno bisogna passare del tempo insieme”. Poi precisa: “Abbiamo avuto un po’ di tempo per noi subito dopo la finale del “Grande fratello”. Poi non ci siamo più rivisti per volere di Erica”. Nonostante questa decisione, svela di non esserci rimasto male: “Non ho mai giurato amore a nessuna”. Gaetano Arena ha confidato di essere single, anche se: “Sono in cerca dell’amore che mi travolga, perché le cose piatte non mi piacciono. Cerco qualcosa che mi faccia perdere completamente la testa”. E sull’amicizia con Fabrizio Corona dice: “E’ il migliore amico che si possa sperare di incontrare, persona estremamente generosa e di cuore”.

