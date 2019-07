Gaetano Arena attacca Daniele Dal Moro/ Lui sbotta con Martina Nasoni: “Mi girano!”

E niente, all’asilo nessuno ha fatto mai così tanti dispetti ai suoi compagni, almeno non come Gaetano Arena che continua a stuzzicare Daniele Dal Moro finendo a prendersi a botte di “smorfie” e di “chili”. Gli uomini accusano le donne di essere invidiose e di cadere così in basso con i commenti ma sicuramente i due gieffini non sono esempio così lampante di diversità. Ma cosa è successo questa volta? Lo scontro è andato in scena sui social nelle scorse ore tra dirette e foto Instagram tra i due rivali di sempre. A due mesi dalla fine del Grande Fratello 16, i due continuano ancora a prendersi a colpi di frecciatine a mezzo social e tutto ha avuto inizio da una serie di domande e risposte a cui Gaetano Arena si è sottoposto ieri lanciando la prima frecciatine parlando del perché non fa storie Instagram (“cose che fanno tutti non fanno per lui’) e poi arriva a parlare proprio dell’aspetto fisico del rivale taggandolo.

LA FURIA DI DANIELE DAL MORO CONTRO GAETANO E MARTINA

A questo punto la guerra è aperta e se in un primo momento Daniele Dal Moro risponde via storie su Instagram, dopo annuncia una lunga diretta al grido di “Mi sono rotto il c*azzo e mi girano le balle” e finendo col mettere in mezzo anche quella che possiamo definire la sua ex, Martina Nasoni. In particolare, Daniele ha rilanciato: “Non ho mai detto che mi sento più bello di lui… a parte questo se ti fanno una domanda su di me non rispondere, ma cosa te ne frega. Cosa non si fa per 100 followers in più! Lasciami stare, io mi faccio gli affari miei, non mi stuzzicare che poi quanto mi inca**o mi inca**o! … oggi mi ha beccato proprio in una giornata sbagliata“. Poi torna a parlare di Martina sottolineando il fatto che lui non sta male per lei, non soffre e non sta facendo la vittima, come lo hanno accusato, chiarendo anche di non avere niente contro di lei e di non voler dire tutto anche se poi lascia intendere: “Lei mi ha detto delle cose…io non ho niente contro di lei, nessuno ha preso in giro nessuno, io lo so che lei mi vuole bene ma mi girano perché ci sono delle cose che proprio non mi vanno giù”. Come andrà a finire questo ennesimo scontro?

