Gaetano Arena/ “Ti spacci per mio amico per farti mandare video sexy, sei un c…”

Duro sfogo di Gaetano Arena nelle Instagram Stories. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 si è scagliato contro un utente che sui social si spaccia per suo migliore amico con l’obiettivo di farsi mandare video o foto sexy. A conferma di ciò che diceva ha condiviso anche lo screenshot o di un messaggio che è stato inviato ad una ragazza. «Io ormai sono allibito e senza parole. Guardate cosa è successo», ha dichiarato nelle Instagram Stories. Poi ha pubblicato la conversazione, nella quale si vede questo “fake” amico incalzare l’interlocutrice: «Sei una fan del mio best?», chiede prima. E poi: «Conosci il mio best Arena?». Poi va all’attacco: «Sono il migliore amico. Stiamo cercando le più sexy da videochiamare dal suo profilo tra 2 giorni». La vicenda ha comprensibilmente lasciato sconcertato l’ex concorrente del reality di Canale 5, che ha usato quindi i suoi canali social per avvertire le sue fan.

GAETANO ARENA E IL “FALSO” AMICO: “VUOI FARTI MANDARE VIDEO SEXY, SEI UN C…”

«Vi rendete conto che questa persona dice di essere mio migliore amico? Seleziona ragazze per una videochiamata con me. A mia insaputa, perché io non so chi sia questa persona». Così si è sfogato Gaetano Arena nelle sue Instagram Stories. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 si è detto a dir poco allibito per quello che è successo. Veder sfruttato il proprio nome per scopi illeciti è qualcosa di ingiusto e che darebbe fastidio a chiunque. Ma Gaetano Arena è andato oltre e ha lanciato un appello alle sue fan: «Ovviamente raga non inviate mai nulla a queste persone. E se vi scrivono dicendo di essere miei amici e miei collaboratori, se non sono dalla mia mail ufficiale o dal mio profilo con la spunta blu voi non fate mai nulla, non inviate mai nulla». Ma Getano Arena si è poi rivolto direttamente a questa persona: «Invece a te che stai facendo questa cosa, non so per quale scopo anche se mezza idea ce l’ho, ti dico solo che sei un c… e ti dovresti vergognare».

