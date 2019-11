Gaetano Arena Vs Enrico Contarin/ “Con Ambra Lombardo gossip organizzato? Caz*ate!”

A quanto pare finisce oggi o, meglio, è finita ieri l’amicizia tra Gaetano Arena ed Enrico Contarin. I due nella casa sono stati grandi amici e lo sono anche fuori tant’è che la famosa sera in cui Gaetano e il paparazzo hanno litigato, Enrico era presente. La novità è venuta fuori proprio ieri pomeriggio quando quest’ultimo, ospite a Domenica Live, ha parlato di un accordo tra Gaetano e il paparazzo per la lite e non solo. La teoria è stata confermata da Ivana Icardi che ha rivelato anche che l’ex gieffino e loro amico spesso la contattava per finti scoop a favore di gossip e giornali proprio con i paparazzi pronti a fotografarli. La bella sorella di Mauro ha poi rivelato che per Ambra Lombardo è stato lo stesso e che lei si è presentata a Domenica Live proprio in veste di amica per difendere la maestrina presa di mira in questi giorni.

GAETANO ARENA SI DIFENDE E ATTACCA IVANA ICARDI ED ENRICO CONTARIN

Non sappiamo bene se Ambra Lombardo abbia goduto di questa difesa a spada tratta da parte di Ivana Icardi ma quello che sappiamo è che le sue parole e quelle di Enrico Contarin hanno fatto infuriare Gaetano Arena che, volente o nolente, torna sui social e parte all’attacco dei due e, soprattutto dell’amico: “Partiamo con il tipo dai capelli lunghi che è stato indotto da alcune persone a dire una marea di stron*ate…Ma io dico: se era tutto finto, come dice lui, ma perché non si è messo in mezzo?Siccome la cosa era reale è scappato..Quindi fate due più due e vedete quanto c’è di vero in quello che ha dichiarato“. Lo sfogo non ha risparmiato nemmeno Ivana Icardi: “La biondina dice che io l’ho chiamata per organizzare un finto scoop, a Torino, perché secondo lei io mi rompevo il caz*o fino a Torino per fare lo scoop con lei. A Torino, quel giorno lì, con la signorina, dovevo andare a fare un’ospitata in un ristorante, e lei era a conoscenza di questa roba tanto che non siamo più andati perché lei aveva da fare e abbiamo fatto sia io che lei un video di scuse al ristorante…. per andare in televisione e si è voluta appigliare a questa roba”.

