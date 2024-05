Gaetano Di Vaio, grave incidente in scooter per l’attore di Gomorra/ Caduto rovinosamente a Qualiano

Brutto incidente stradale per Gaetano Di Vaio, regista, attore e produttore cinematografico. Stando a quanto fatto sapere dai colleghi di Fanpage il 56enne sarebbe rimasto vittima di un grave episodio in quel di Qualiano, in provincia di Napoli, mentre era a bordo del suo scooter, nella notte fra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2024. Gaetano Di Vaio ha creato la società di produzione cinematografica Bronx Film, ed è anche autore di documentari e libri che prendono spunto dal suo passato difficile, essendo lo stesso un ex tossicodipendente e un ex detenuto. Ad un certo punto ha saputo però rialzare la tesa e alla fine si è dato al mondo dell’arte.

Myrta Merlino sostituita da Giuseppe Brindisi a Pomeriggio 5?/ L’indiscrezione: “Saluta in anticipo…”

Tante le sue partecipazioni, a cominciare da quella nella serie tv dei record, Gomorra, in cui interpretava Baroncino, personaggio della prima e della seconda stagione. Secondo la ricostruzione, sembra che l’incidente in scooter del noto personaggio sia avvenuto in via Santa Maria Cubito: sulla stessa via Gaetano Di Vaio avrebbe perso il controllo del proprio mezzo per poi finire a terra in maniera molto rovinosa.

Mario Verona, la sorella attacca Ilenia dopo Uomini e Donne e lui appoggia: "Cafonate!"/ La replica social

GAETANO DI VAIO, GRAVE INCIDENTE IN SCOOTER PER L’ATTORE DI GOMORRA: DA RICOSTRUIRE QUANTO ACCADUTO

Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo dell’incidente gli uomini del personale del 118, che hanno preso in carica il ferito, giudicato in condizioni grave, e portato quindi d’urgenza presso Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Qualiani che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e capire se Gaetano Di Vaio abbia fatto tutto da solo o se lo stesso possa essere rimasto coinvolto in qualche scontro con un altro mezzo. La cosa certa è che la notizia dell’incidente si è diffusa velocemente arrivando anche agli amici e ai parenti dello stesso attore e regista, rimasti ovviamente sconcertati.

Paolo Carta, chi è il marito di Laura Pausini/ "Fra noi c'è ancora un'attrazione pazzesca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA