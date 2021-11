Gaetano Manfredi/ “Senza fondi sarà la fine per Napoli: governo ci aiuti”

Gaetano Manfredi rinnova l’allarme: soldi a Napoli o per la città sarà la fine. Il nuovo sindaco, intervenuto ai microfoni de Il Mattino, ha ribadito l’invito al governo di accogliere le sue richieste, “altrimenti la ripartenza della città è compromessa”. Gli indicatori economici e sui servizi raccontano lo sfascio, ha spiegato l’ex ministro, sottolineando che “le grandi città del Nord sono in netta ripartenza mentre quelle del Sud perdono ancora posizioni”.

Santori: "Sardine hanno risvegliato la politica"/ "Sì al Pd ma con progetto concreto"

Nel corso della lunga intervista, Gaetano Manfredi ha messo in risalto che il rischio è che i divari tra Nord e Sud del Paese aumentino anziché diminuire, accendendo i riflettori sulle risorse del Pnrr ma non solo: “Non c’è dubbio come gli ultimi dati rafforzano le richieste fatte al governo per un’attenzione particolare su Napoli e sul Mezzogiorno. Stiamo discutendo con governo e con il Parlamento e l’assessore Baretta porta avanti queste interlocuzioni per definire i provvedimenti da prendere”.

Donato Greco: “Green pass con antigenico inaffidabile”/ “In futuro forse eliminato”

GAETANO MANFREDI: “NON CI SONO SOLDI E PERSONALE”

Secondo Gaetano Manfredi, Napoli è nella situazione più difficile di tutte, ma il primo cittadino s’è detto fiducioso sull’intervento del governo: “Non ci sono soldi e personale per garantire i servizi minimi alla città, per assicurare un minimo di normalità ai napoletani”. L’ex ministro è poi tornato sulle problematiche della città in tema di lavoro e di servizi, invocando un intervento in una logica integrata e la garanzia di normalità che c’è in altre città: “Ma è difficile: nelle città del Sud si concentrano una serie di difficoltà sociali e problemi complessi che si sono fortemente aggravati con la pandemia. Basta vedere i dati delle famiglie al di sotto della soglia di povertà o della dispersione scolastica: tutti aumentati. E con le risorse che abbiamo ora siamo impotenti rispetto alle difficoltà che ci sono e che abbiamo davanti. Però percepisco, girando per strada – ha assicurato Gaetano Manfredi – il desiderio di ripartire nonostante le difficoltà. E dobbiamo approfittare di questa fiducia”.

LEGGI ANCHE:

Marcello Pera/ "Io al Colle? Voci nate nei giornali. Draghi difficile da sostituire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA