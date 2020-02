Gaetano Marino, primo marito Tina Rispoli/ Lei: “un boss? non sapevo cosa faceva”

Gaetano Marino è stato il primo marito di Tina Rispoli, la moglie di Tony Colombo. Un matrimonio durato tantissimi anni e coronato anche dalla nascita di tre splendidi figli. Il loro amore è terminato il 23 agosto del 2012 quando, sul lungomare di Terracina, Gaetano è stato ammazzato in spiaggia davanti ai bagnanti. Un omicidio che ha messo la parola fine alla vita di Gaetano, fratello di Gennaro Marino conosciuto come il capo dell’ala militare degli Scissionisti di Secondigliano. Gaetano era conosciuto con il nome di “moncherino” per via di un incidente con la moto che gli aveva causato la perdita di entrambe le mani, anche se in giro si vociferava che le mani erano saltata per via di una bomba di camorra. Con il fratello Gennaro erano i padroni delle Case Celesti, che diversi anni fa si occupano principalmente di buona parte del narcotraffico dell’area nord di Napoli.

Tina Rispoli sul primo marito Gaetano Marino: “Perché devo portare questa croce?”

Gaetano Marino si è fatto conoscere dal grande pubblico per via del matrimonio con Tina Rispoli, oggi la signora Colombo. I due si sono conosciuti giovanissimi provenendo dalla stessa zona. In realtà la donna ha sempre dichiarato di essere estranea ai fatti e di non essere a conoscenza della vita da boss del marito. In particolare quando è stata inserita nell’inchiesta “Camorra entertainment” lanciata da Fanpage la donna ha preferito sempre dichiararsi innocente ed estranea ai fatti proprio come ha fatto quando, con il secondo marito Tony Colombo, ha partecipato al programma Live – Non è la D’Urso. “Perché devo portare questa croce? Perché 25 anni fa mi sono innamorata di un uomo, sono stata felicemente sposata, ho avuto tre figli meravigliosi? Io non sapevo cosa faceva” ha dichiarato la donna da Barbara D’Urso parlando proprio del primo marito Gaetano. “Dicono che il padre dei miei figli era un camorrista, ma lo dicono loro. Se ha sbagliato, ha pagato con la sua vita. Io cosa devo pagare?” ha precisato la donna che si è difesa così dalle pesantissime accuse lanciate dall’inchiesta di Fanpage.

© RIPRODUZIONE RISERVATA