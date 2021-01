Gaetano Salvi, compagno Gabriel Garko/ “Un amore a distanza ma…”

Gaetano Salvi promesso sposo di Gabriel Garko? Secondo gli amanti e gli esperti di gossip sembra proprio che il giovane abbia già conquistato il cuore dell’attore e anche quello della madre che ha avuto modo di conoscere nelle scorse settimane (con tanto di paparazzi pronti ad immortalare tutto). Ma chi è Gaetano Salvi? Chi ha seguito l’evolversi del coming out di Gabriel Garko sa bene che Gaetano Salvi è il suo attuale compagno, la persona con la quale sta vivendo questa grande rinascita libero finalmente di non doversi nascondere o mentire per il bene della sua carriera. il famoso coming out fatto (a metà) al Grande Fratello Vip 2020 e poi anche a Verissimo, permettono ai due di vivere il loro amore alla luce del sole anche se, a quanto pare, i due sono lontani e quindi il loro è un rapporto a distanza.

Gaetano Salvi, compagno Gabriel Garko, chi è e che lavoro fa il nuovo amore dell’attore?

Ma chi è Gaetano Salvi? Classe 1997, il bel fidanzato di Gabriel Garko è di Torre Annunziata e ha 23 anni o poco più. Secondo i bene informati ha un lavoro all’aeroporto di Milano Malpensa e non ha avuto relazioni importanti o figli. Secondo il gossip, l’attore fa la spola tra Roma e Milano proprio per vivere al meglio il suo rapporto con il fidanzato. Sbirciando un po’ sui social sembra che il bel Gaetano sia molto legato alla sua mamma alla quale dedica spesso i suoi scatti che raccolgono migliaia di like soprattutto da quando l’attore ha rivelato di avere una relazione con lui. Proprio il loro appuntamento romano finito sui settimanali ha messo un po’ in crisi Gabriel Garko ha spiegato a Live: “Avrei evitato che uscisse subito tutto, non mi ero accorto dei fotografi a Roma. Lui è tranquillo, non gli interessa la notorietà”.



