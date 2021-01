Gaetano, chi è il fidanzato di Gabriel Garko?/ Amore a distanza in attesa delle nozze

Gaetano chi è? E’ questo misterioso ragazzo il neo fidanzato di Gabriel Garko, almeno secondo quanto lui ha raccontato anche in tv ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso. La conduttrice lo conosce bene e ha avuto modo di ospitarlo in trasmissione finalmente per un’intervista a cuore aperto in cui lui ha passato delle sue relazioni passate ma anche di quella odierna, quella con Gaetano appunto. Secondo i bene informati si tratterebbe di un giovane di 23 anni, un napoletano che vive in Brianza e che lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. Lui stesso a Verissimo, nella puntata del suo coming out aveva rivelato: “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. E’ una storia appena iniziata”. In realtà le cose sembrano essere cambiate in fretta forse anche grazie al fatto che adesso l’attore è libero di vivere le sue relazioni alla luce del sole.

Gaetano, chi è il fidanzato di Gabriel Garko?

La love story con Gaetano sbocciata da poco ma a quanto pare ha preso già una piega interessante visto che i due sono stati paparazzati da Diva e Donna a Roma insieme alla madre di Gabriel Gark. I due avrebbero già conosciuto le rispettive famiglie e il settimanale parla addirittura di un lungo pomeriggio romano tutti e tre insieme per le conoscenze ufficiali in vista di qualcosa di più serio, un matrimonio addirittura. Le presentazioni sarebbero andate a gonfie vele e la madre di Garko avrebbe promosso il suo attuale fidanzato con il quale avrebbe poi pranzato in quel di Roma e poi preso un caffè al bar. A questo punto se son rose…



