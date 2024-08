Il calciomercato si avvia verso la sua fine: domani sera, a mezzanotte, chiuderanno i battenti delle entrate per la Serie A (anche se non quelli delle uscite verso altri campionati). Gli ultimi colpi però devono ancora essere messi a segno: c’è ancora tempo, infatti, per rinforzare le rose. Il Napoli, ad esempio, chiuse le operazioni che porteranno in azzurro Romelu Lukaku e Scott McTominay, non ancora ufficializzati, proveranno a mettere a segno altri colpi, come quello che potrebbe portare in Campania Zappacosta, con la partenza di Raspadori verso l’Atalanta.

In uscita, invece, Gianluca Gaetano: il centrocampista ha già fatto le valigie da tempo e lascerà Napoli per dirigersi verso la Sardegna, dove firmerà con il Cagliari. L’operazione è via di conclusione: i due club stanno definendo gli ultimi dettagli e poi si arriverà alla chiusura definitiva che potrebbe arrivare oggi, con la firma prevista in giornata. Le parti ieri si sono avvicinate ulteriormente dopo aver riaperto i dialoghi più concretamente: si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6.5 milioni di euro. Il Cagliari, dunque, potrà contare su un nuovo centrocampista, che conosce bene, avendolo già avuto in rosa.

CALCIOMERCATO NAPOLI: GIANLUCA GAETANO TORNA AL CAGLIARI. E CHEDDIRA…

Gianluca Gaetano non è un volto nuovo per il Cagliari, che lo conosce bene. Lo scorso febbraio, infatti, il classe 2000 ha lasciato Napoli per raggiungere proprio il club rossoblù con un prestito secco fino a giugno. In Sardegna ha lasciato un bel ricordo, giocando undici gare in campionato e segnando ben quattro gol. Ora la sua carriera potrebbe proseguire proprio con un’esperienza bis tra i sardi. Intanto il Napoli ha definito anche la cessione di Walid Cheddira, che invece si è unito all’Espanyol in prestito secco dopo l’esperienza dello scorso anno al Frosinone, non particolarmente fortunata per rendimento e risultati.