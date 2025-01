Tutto su Gaetano, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Dopo essere arrivato in trasmissione per conoscere e corteggiare Barbara De Santi e dopo la decisione di quest’ultima di chiudere la frequentazione, è rimasto in trasmissione su richiesta di Liviana. La dama, dopo aver assistito al confronto al centro dello studio con Barbara e aver ascoltato le parole della De Santi che ha chiuso definitivamente la frequentazione, ha chiesto a Gaetano di poter restare in trasmissione per conoscerlo. Gaetano, siciliano d’origine ma residente a Mantova dove è titolare di due bar, ha accettato l’offerta di Liviana con cui è uscito più volte.

Nella puntata di Uomini e donne del 30 gennaio 2025, Gaetano è stato chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi, per un confronto con Gloria Nicoletti e Liviana con cui ha deciso di uscire prima di decidere se concentrarsi su una dama in particolare.

Gaetano tra Gloria Nicoletti e Liviana

Gaetano ha raccontato a Maria De Filippi di essere uscito per ben tre volte con Liviana con cui c’è stato subito un bel feeling. Il cavaliere, infatti, ha raccontato che con la dama ci sono stati anche dei baci passionali, ma nonostante tutto, non sente un trasporto tale per portare avanti la frequentazione.

Discorso diverso, invece, con Gloria Nicoletti. Con quest’ultima ci sono stati dei contatti, ma nessun bacio passionale. Alla domanda diretta, poi, di Maria De Filippi che gli chiede se abbia una preferenza, Gaetano ha ammesso di voler continuare solo con Gloria chiudendo, così, la frequentazione con Liviana. Nessuna esclusiva, però, per Gaetano e Gloria che continuano a frequentarsi senza, tuttavia, chiudere le porte ad eventuali, nuove conoscenze. Tra il cavaliere e la dama, dunque, nascerà l’amore?