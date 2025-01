Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 30 gennaio 2025: esterna di Francesca Sorrentino con Gianluca

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che cosa succederà nella puntata in onda oggi, giovedì 30 gennaio 2024. Ampio spazio avrà il Trono Classico partendo da punto in cui è terminata la puntata di ieri. Francesca Sorrentino è uscita in esterna con Gianmarco Meo che ha deciso di portarla nella sua casa di montagna ma tra i due non è scattato nessun bacio. La tronista ha dunque chiesto spiegazioni ed il corteggiatore ha risposto che essendo stato ferito da alcuni suoi atteggiamenti ha paura di stare di nuovo male e quindi agisce in maniera più frenata.

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, invece, rivelano che andrà in onda l’esterna di Francesco Sorrentino con Gianluca Costantino. Quest’ultimo è sceso per corteggiarla da poco, non è un volto sconosciuto in quanto ha partecipato in passato al Grande Fratello e Temptation Island e per questo Tina Cipollari, Gianni Sperti e tanti altri sono molto scettici su di lui. Durante l’esterna Francesca e Gianluca si mostreranno molto vicini, ci sarà una sintonia che crescerà sempre di più ma anche con quest’ultimo non scatterà il bacio.

Uomini e Donne anticipazioni, puntata di oggi: continua la conoscenza tra Diego e Sabrina

Sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi 30 gennaio 2025 troverà spazio anche il Trono Over e protagonisti saranno Diego e Sabrina. I due hanno deciso di continuare la loro conoscenza tra alti e bassi, Diego Di Fazio per dimostrare che il suo interesse è vero e sincero ha deciso di non conoscere altre dama e lo stesso deciderà di fare Sabrina Zago. La loro frequentazione sembra procedere nel migliore dei modi ma invece, stando alle anticipazioni delle successive registrazioni, la storia tra i due giungerà al capolinea.

Non è chiaro infine se anche nella puntata di oggi del dating show di Canale5 troveranno spazio Gemma Galgani, che sta conoscendo dei nuovi cavalieri con risultati non brillanti, e soprattutto il Trono di Tina Cipollari che ha già catalizzato l’attenzione. La prossima settimana, invece, farà il suo ingresso la nuova tronista Chiara annunciata nelle ultime registrazioni.

Dove vedere Uomini e Donne: anticipazioni e quando va in onda

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, giovedì 30 novembre, non resta che ricordare che il programma dei sentimenti condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa, è possibile seguirlo in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Wittytv sono disponibili delle clip in esclusiva. A commentare le vicende sentimentali di dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori con i loro commenti pungenti come sempre ci saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti.