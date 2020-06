Gaffe Conte “500 euro a donne aspiranti manager”/ Ma è voucher 35mila € per 500 donne

Sarà storto il naso a molti ieri durante la conferenza stampa conclusiva degli Stati generali nel passaggio in cui il Premier Conte ha illustrato uno dei progetti per il rilancio dell’empowerment femminile proponendo un fantomatico “voucher” da 500 euro per le donne “aspiranti manager”: ecco, qualche ora dopo Palazzo Chigi corregge il tiro cominciando invece il contenuto di quel piano (che è completamente diverso da quanto detto da Conte) non riuscendo così a “eliminare” la gaffe che ormai aveva già dilagato sui social. Ecco il passaggio “incriminato”: «voucher, sembra piccolo ma è significativo, di 500 euro per tre anni per le donne manager, per le donne che aspirano a diventare manager. Nelle prime 100 imprese italiane solo il 6% è in mano a vertici manageriali femminili».

Ecco, peccato che in realtà il senso del progetto – presentato agli Stati generali negli scorsi giorni – era di natura totalmente diversa: lo staff di Palazzo Chigi ha infatti fatto sapere poco dopo che il Presidente del Consiglio intendeva proporre un voucher di 35mila euro a 500 donne per frequentare un master di supporto alla propria carriera. Potete capire tranquillamente la totale differenza tra le due modalità di proposta, anche perché con un voucher di 500 euro per 3 anni si arriva a circa 40 euro al mese per singola “aspirante manager”, praticamente un’inezia.

LA GAFFE DI CONTE E IL “MISTERO” DELLE AGENZIE

Il tema della parità di genere e dell’inclusione fanno parte della terza direttrice indicata dal Premier Conte per il piano di rilancio del Paese (le prime due sono digitalizzazione e transizione energetica) ma con un “voucher da 500 euro” non si poteva davvero pensare che potesse essere realmente utile. Si è trattata con ogni probabilità di una gaffe dopo un’intera giornata di incontri, non sarebbe la prima né l’ultima, ma resta va detto un piccolo “mistero” che riguarda non tanto Conte ma come è stata gestita la comunicazione di tale “gaffe” da parte delle agenzie di stampa.

Come giustamente ha raccolto Dagospia, la prima Ansa lanciata durante la conferenza stampa del Premier recitava così «Ci e’ stato presentato, e accogliamo un suggerimento, un progetto di un voucher di 500 euro per tre anni per le donne che aspirano a diventare manager. Nelle prime 100 imprese solo il 6% e’ guidato da donne». Poi però, dopo la correzione di Palazzo Chigi, non è stata pubblicata una rettifica bensì una “semplice” sostituzione del concetto espresso da Conte: ecco la seconda Ansa di qualche minuto dopo a “sostituzione” della precedente «Ci e’ stato presentato, e accogliamo un suggerimento, un progetto di un voucher per pagare 500 donne all’anno che aspirano a diventare manager un Mba Executive dal valore di 35.000 euro. Nelle prime 100 imprese solo il 6% e’ guidato da donne». Un “cambiamento” decisamente imponente che lascia però qualche perplessità sulla correttezza dell’informazione a 360°…





