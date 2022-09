Gagarine – Proteggi ciò che ami/ Tra gli esordi più potenti degli ultimi anni

Selezionato per il Festival di Cannes 2020, poi annullato causa pandemia da Covid-19, Gagarine – Proteggi ciò che ami è tra gli esordi più potenti degli ultimi anni. L’ammaliante opera prima di Fanny Liatard e Jeremy Trouilh si discosta dalla narrazione tradizionale della periferia francese e racconta una storia di cuore, inserendo una vibrante componente immaginaria. Il film è ora disponibile in Dvd ed. CG/Officine UBU e On Demand.

SINOSSI – Youri, 16 anni, ha vissuto tutta la sua vita a Gagarine Cité, un vasto progetto di alloggi popolari in mattoni rossi situato nella periferia di Parigi. Dall’alto del suo appartamento, Youri ha sempre sognato di diventare un astronauta. Ma quando trapelano i piani per demolire il complesso immobiliare, Youri si unisce alla resistenza. Con i suoi amici Diana e Houssam, intraprende una missione per salvare Gagarine, trasformando la proprietà immobiliare nella sua “astronave”, prima che scompaia nello spazio per sempre.

Gagarine – Proteggi ciò che ami reinventa il genere del realismo sociale, affiancando una storia profonda con una dimensione onirica. Grazie a uno straordinario lavoro di scrittura cinematografica, Fanny Litard e Jeremy Trouilh hannno realizzato un potentissimo racconto sull’importanza di proteggere le nostre radici e ciò che si ama, ma anche sulla necessità di tenere vivo il senso di appartenenza.

Il protagonista di Gagarine – Proteggi ciò che ami è un giovane sognatore, affiancato da una comunità forte che riesce ad andare oltre le tante difficoltà legate alle cattive condizioni del quartiere. Una narrazione di resistenza, con i riflettori accesi sulla storia di alcuni adolescenti. Interessante, inoltre, l’accento posto sulle conseguenze della storia. Ci sono tracce della matrice documentaristica, già evidenti nelle sequenze iniziali con i materiali d’archivio dell’inaugurazione della Citè Gagarine, con la visita dell’astronauta russo. Da non perdere.

Gagarine – Proteggi ciò che ami è disponibile in Dvd ed. CG/Officine UBU e On Demand

