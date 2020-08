Gaia Bianchi: “Discoteche chiuse? Non vado a scuola”/ Zorzi: “Mi viene da piangere”

Sono trascorse solo poche ore dalla decisione del Governo di chiudere le discoteche e rendere nuovamente più severe le norme anti-Covid, ma sono già in tanti a lamentarsi per la chiusura dei locali nel pieno dell’estate. Sono in particolare i più giovani a commentare negativamente la decisione, alcuni anche ben noti sul web. È il caso di Gaia Bianchi, TikToker di 16 anni molto seguita sui social che già lo scorso aprile aveva fatto discutere per aver violato la quarantena ed essere andata ad una festa a casa di amici. Stavolta è finita nel mirino per alcune dichiarazioni fatte proprio sulla chiusura dei locali: “Se chiudete le discoteche io non vado a scuola” è stata infatti la provocazione della giovane che ha scatenato un bel po’ di polemiche.

Tommaso Zorzi replica a Gaia Bianchi: “Non mi preoccuperei…”

“Vogliono dare la colpa a noi ragazzi , ma il problema è questa governo di m**a, perchè lo sapevano che a ferragosto ci sarebbe stata gente” ha ancora dichiarato Gaia Bianchi attraverso i suoi social. Parole che molti hanno ritenuto fuori luogo e che, d’all’altra parte, hanno reso virale l’hashtag #GaiaBianchiisOverParty.. Tra coloro che si sono scagliati contro la Ticktoker c’è anche Tommaso Zorzi. La star del web, che presto potrebbe solcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, ha risposto a tono alla giovane: “Se queste sono le premesse mi viene da piangere. Comunque parlando della signorina in questione non mi sembra che il tuo banco avesse i solchi per quanto tu sia stata china sopra a leggere i libri, quindi non mi preoccuperei”. Parole che potrebbero presto ricevere la replica della Bianchi.



