Discoteche, oggi conferenza Stato-Regioni/ Governo verso stretta locali? Gli scenari

Dopo le forti tensioni negli scorsi giorni e dopo soprattutto l’aumento dei contagi da coronavirus negli ultimi bollettini nazionali, il Governo ha deciso di convocare una nuova Conferenza Stato-Regioni per questo pomeriggio dedicato completamente alle discoteche e ai luoghi da ballo dopo alcune strette locali sugli eventi avvenuti in vista del Ferragosto. Nel precedente incontro Governo-Regioni del 12 agosto scorso – dopo aver discusso e approvato la nuova ordinanza Speranza per gli arrivi dall’estero – i Presidenti di Regione si erano spaccati praticamente a metà in merito alle strette da approntare alle aperture delle discoteche nei luoghi di vacanza: Veneto ed Emilia Romagna hanno limitato gli accessi negli ultimi giorni, la Calabria e la Basilicata le hanno chiuse e ora il Governo richiama ulteriormente i governi locali per imprimere nuova stretta per il rischio dell’esplosione di nuovi focolai. Presenti i Ministri Speranza, Boccia e Patuanelli, si discuterà se imporre nuove regole per il distanziamento e le mascherine, pena la chiusura nazionale delle discoteche che resta ancora un punto non tralasciato dal Governo: con la nuova ordinanza in Veneto, ad esempio, nelle scorse ore è stata decisa la chiusura della discoteca di Jesolo “King Club” per 5 giorni visto che gli avventori sono stati trovati senza mascherina e con non rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

GOVERNO-REGIONI, STRETTA SULLE DISCOTECHE?

Nell’ultimo Dpcm 7 agosto il Governo aveva confermato la chiusura delle discoteche al chiuso in ambito nazionale, ma il problema sarebbe sorto negli ultimi giorni nei locali da ballo e nelle disco-night all’aperto nei principali luoghi di villeggiatura del Paese: se non arriveranno promesse convincenti dalle Regioni, nella Conferenza di oggi si potrebbe arrivare ad ulteriore ordinanza del Ministro Speranza per l’immediata chiusura di tutti i locali fino all’inizio settembre. «Ai giovani chiedo attenzione e prudenza in questa fase dell’epidemia di coronavirus: capisco che dopo il lockdown ci sia maggiore desiderio di uscire, ma si rischiano gravi danni», lancia nuovo appello proprio Speranza, ribadendo le tre regole fondamentali «indossare la mascherina, obbligatoria al chiuso ma va indossata anche all’aperto se c’è il rischio di incrociare altre persone; il distanziamento di un metro; lavarsi le mani». Regolare la movida notturna al momento sembra l’obiettivo numero 1 del Governo, anche se diversi esperti spingono la leva sulla possibilità di nuovi lockdown all’orizzonte se il contagio non si arrestasse: «Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri. Quello che non si riesce a spiegare è che più i nuovi positivi aumentano, più crescono le possibilità di avere pazienti in terapia intensiva. E di vedere un incremento dei decessi, purtroppo», spiega sul Messaggero il virologo Andrea Crisanti, aggiungendo sulle discoteche «io non mi capacito. Andrebbero chiuse immediatamente, e mi dispiace per gli imprenditori e per chi vi lavora. Prevediamo degli aiuti economici, per carità, ma la discoteca non deve funzionare. Non solo andrebbero chiuse, ma proprio non dovevano aprire». Secondo Crisanti e larga parte del Cts, in discoteca il distanziamento sociale è assai difficile da mantenere e «aumenta la respirazione profonda, le persone vanno in anaerobiosi, si muovono, hanno bisogno di respirare molto di più. Questo facilita le infezioni».



