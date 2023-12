Gaia De Martino ballo hot con Umberto ad Amici 23: Mida ‘distrutto’/ Video: la reazione del cantante è virale

Gaia De Martino e il ballo sensuale con Umberto Gaudino ad Amici 23 che ha fatto impazzire il web

Il percorso di Gaia De Martino ad Amici 23 è uno dei più soddisfacenti per i professori di ballo. La ballerina del team di Raimondo Todaro è partita in sordina ma, col duro lavoro, ha dimostrato grandi miglioramenti, al punto da meritare anche i complimenti della esigentissima maestra Alessandra Celentano. È proprio lei che le ha assegnato la scorsa settimana un compito arduo, più psicologico che tecnico: quello di superare la timidezza e mostrare a tutti la sua sensualità.

Amici 23: lite choc tra i ballerini Kumo, Simone e Nicholas / La grave accusa

Per questo Gaia ha dovuto esibirsi in un balletto molto sensuale con Umberto Gaudino, che per metà coreografia doveva stare a guardarla seduto su una sedia. Una prova molto difficile per la timida e insicura Gaia, che in studio è però riuscita a lasciare tutti senza parole.

Gaia De Martino balla con Umberto: la reazione di Mida diventa virale

La stessa Celentano si è complimentata, giudicando il compito superato: “Per me Gaia è una guerriera, nel modo giusto, stai facendo un bellissimo lavoro con umiltà, educazione e consapevolezza. – ha detto la maestra – Mi piace il tuo atteggiamento, a forza di andare a fondo, e sei sufficiente. Sono molto contenta”. Chi ha però sofferto alla visione di questa sensualissima coreografia di Gaia con Umberto Gaudino è stato Mida. Tra la ballerina e il cantante del team di Lorella Cuccarini è infatti in atto un flirt, e inevitabilmente vederla così sensuale con un altro non deve esser stato facile per lui, al punto che la reazione di fronte all’esibizione è in poche ore diventata virale.

Amici 23: lite furiosa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli/ "Sei troppo egoriferita", ecco cosa è successo













© RIPRODUZIONE RISERVATA