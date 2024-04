Gaia De Martino ha un nuovo amore, dopo Mida?/ La confessione ad Amici 2024

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino vince un nuovo titolo

Gaia De Martino potrebbe aver deciso di archiviare in definitiva il ricordo dell’ex Mida, dal momento che ad Amici 2024 ha messo gli occhi su Alessio Gaudino.

Ebbene sí, Gaia De Martino, nell’appuntamento in daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset , non nasconde di sentire una spiccata attrazione. Quella nutrita verso il ballerino professionista nel corpo di ballo del talent show, che ora la fa capitolare dopo la rottura con Mida, Alessio Gaudino. Incalzata dalla produzione sui desideri che vorrebbe esaudire in quanto eletta al titolo di “amica della settimana” dai compagni di classe all’apposito contest aperto per un premio, Gaia fa sapere di desiderare un incontro a distanza ravvicinata e non necessariamente per una lezione di ballo, Alessio Gaudino.

Gaia De Martino tra il desiderio inesauribile e la proposta da concretizzarsi ad Amici 2024 di Maria De Filippi

L’allieva di Raimondo Todaro, costretta ad un periodo di stop dalla danza nella scuola per almeno tre puntate del serale in corso, deve però rinunciare al sogno di intimità, che viene rifiutato dalla produzione nel rispetto dei ruoli delle parti coinvolte. Per la serie sul posto di lavoro e a scuola non sarebbero da ammettersi distrazioni come l’amore o un flirt che portino tendenzialmente alla mancata o scarsa professionalità. Tra le altre richieste inesauribili il premio di una smart grigio opaco. Un picnic all’aria aperta così come un servizio fotografico da condividere con i compagni di classe ad Amici, invece, sono dei desideri esaudibili.

O almeno questo é stabilito al cospetto della produzione di Amici 2024 di Maria De Filippi, dove nel frattempo sale l’attesa per i risultati del ballottaggio che vedono contrapporsi le cantautrici gara Sarah Toscano e Lil Jolie, come voluto dal giudice adibito alle votazioni del serale del talent, Michele Bravi.











