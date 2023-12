Gaia De Martino, sfogo ad Amici 23: “Sono insicura, bloccata”/ “Ho vissuto una vita particolare, sono chiusa”

Gaia De Martino, sfogo ad Amici 23: “Sono veramente tanto insicura”

Il percorso di Gaia De Martino ad Amici 23 ha subito nelle ultime settimane una svolta importante. Partita in sordina, la ballerina della squadra di Raimondo Todaro si è fatta notare per le sue qualità artistiche, riuscendo a strappare complimenti anche alla severa maestra Alessandra Celentano. Un passo in avanti importante per l’allieva, che mira a conquistare un posto al serale e, ancor prima, una delle prime posizioni in classifica nelle gare di ballo della domenica, risultato ancora non arrivato.

La permanenza nella scuola di Amici 23 dà agli allievi anche la possibilità di riflettere su se stessi, e proprio Gaia si è lasciata andare ad uno sfogo in casetta, palesando le sue difficoltà. “Sono veramente tanto insicura in certi aspetti, bloccata.” ha esordito la ballerina. “Quindi devo prima sbloccare queste cose.”

Con un salto al passato, Gaia ha raccontato come queste difficoltà nascano anche da momenti vissuti nel suo privato oltre che dal suo carattere: “Ho vissuto una vita un po’ particolare, non perché ho avuto sofferenze etc., ma sono sempre stata una persona chiusa. Devo fare quello switch importante…Io ho sempre parlato poco, la danza è sempre stata un rifugio perché mi lasciavo andare.” Amici è stato però per lei l’occasione per superare questi ostacoli personali: “Qui ti sblocchi perché ci sono persone che fanno il tuo stesso ‘mestiere’, più affini a te. Mi sembra di aver cominciato a vivere adesso, a 22 anni. Sono sempre andata a rilento nelle cose…” ha concluso la ballerina.











