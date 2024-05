Gaia e Mida, ritorno di fiamma dopo Amici 2024?/ La ballerina si sbilancia dopo la finale: “C’è una storia…”

Gaia lancia un messaggio a Mida dopo la finale di Amici 2024?

Sono la coppia nata e scoppiata ad Amici 2024, Mida e Gaia De Martino, ma i fan non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma. Ad alimentare questa speranza dopo la fine di Amici 23 é un post diventato virale via social di Gaia, condiviso online subito dopo la finale del talent. “Le storie non sono mai fatte come le vogliamo noi – si legge nella caption a corredo del post della ballerina – c’è una storia, ci sono dei comportamenti, ci sono delle reazioni no? È fatta di discussioni, è fatta di non capirsi, è fatta di capirsi, di andare d’accordo, di non andare d’accordo, è fatta di tante cose, ma io, io, io, in una storia non c’è”.

Le parole di Gaia hanno acceso le speranze dei fan che hanno inteso nel suo post un messaggio per il suo ex Mida. D’altronde, in occasione di una recente intervista concessa a Verissimo, Gaia De Martino non ha chiuso le porte al cantante per un ritorno di fiamma in futuro. E unitamente alle parole sibilline condivise via social, l’intervista aprirebbe alla possibile volontà della giovane di una ricongiunzione amorosa con il cantante.

“Mida è stato importante in questo percorso di crescita. Mi ha aiutato tanto -ha fatto sapere la ballerina, in replica ai quesiti della padrona di casa Silvia Toffanin– rimane una persona molto importante per me, poi si vedrà fuori. Siamo molto diversi. Anche me piace sempre pensare positivo e continuerò a farlo”. Poi, in conclusione dell’intervista la ballerina non ha escluso neanche di nutrire un sentimento di affetto verso il cantante Mida, proiettandosi anche al post-Amici 2024: “Sicuramente io gli voglio bene, vedremo fuori”. Non resta che capire se questo incontro ci sarà.











