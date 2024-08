Ayle di Amici 23 rivela un periodo difficile della sua vita: “Ho difficoltà a trovare piacere nelle piccole cose”

È un Ayle inedito quello che si è raccontato in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Parliamo dell’ex allievo di Anna Pettinelli ad Amici 23, il cui percorso nel talent si è interrotto alla fine della prima puntata del serale. Ayle, su Instagram, ha pubblicato un lungo post in cui ammette di aver commesso errori, di essere stato male, parla poi di sostanze di un circolo vizioso in cui è entrato.

“C’è un lato di me che ho sempre tenuto nascosto. – ha esordito su Instagram – Penso che sia giusto parlarne soprattutto per le persone che mi vogliono bene.” Così ha spiegato: “Sono una persona che ha molte difficoltà a trovare del piacere nelle piccole cose e che ha molte difficoltà a porsi dei limiti. Questi problemi mi hanno portato a stare male, talmente male da dover fare una pausa da tutto e da tutti. Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata.”

Ayle si sfoga: “Il piacere immediato non esiste, è un’illusione che provocano le sostanze”

Nel suo post, che tanti commenti e discussione sta scatenando sul web, Ayle continua a parlare di questo periodo complicato della sua vita: “Le cattive abitudini ti portano soltanto ad un circolo vizioso, un loop che si ripete, e ti rovini solo la salute.” ha ammesso. L’ex di Amici 23 ha poi concluso: “Ho capito che il piacere immediato non esiste, è sono un illusione che le sostanze provocano. Per chi sta vivendo quello che vivo io, non è mai tardi per tornare alla vita reale.” Promette, dunque, di tornare presto con nuova musica e di non aver intenzione di fermarsi perché “La musica è l’unico vero modo che ho per parlare con voi.”

