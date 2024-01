Gaia Gentile: chi é la cantante, ospite a La volta buona?/ “Nonostante i miei down..”

Gaia Gentile é ospite in studio a La volta buona: il ritorno inaspettato della jazzista

Gaia Gentile, cantante jazzista dagli occhi di ghiaccio, é tra i preannunciati ospiti nello studio di La volta buona. Nelle ore segnate dall’attesa generale per il rinnovato appuntamento TV del format condotto sulle reti TV e streaming Rai da Caterina Balivo, datato 26 gennaio 2024, Gaia Gentile diventa virale online annunciando via Instagram di essere protagonista di una nuova ospitata tv inaspettata a La volta buona.

Laccio, chi é l'ex ballerino di Tiziano Ferro?/ "Mi aveva dato tanta adrenalina..."

Questo, reduce dall’uscita, tra le ultime opere, del nuovo album Tanto tutto passa: “Ricordo di aver preso in mano l’ukulele con l’idea di scrivere qualcosa di liberatorio -faceva sapere in merito al rilascio musicale la preannunciata ospite a La volta buona, nell’appuntamento Rai tanto atteso- ed è nata in scioltezza ‘Tanto tutto passa’. Per mia natura, per fortuna, non mi prendo mai troppo sul serio e nonostante i miei momenti di down, provo a mantenere sempre un ottimismo di base che ho bisogno poi di trasmettere anche in musica”.

Baby Gang è stato arrestato: avrebbe sparato ad un'amica con una pistola/ Trapper ai domiciliari

La voglia di intrattenere, con rinnovato ottimismo

La jazzista, quindi, così trasmetteva la voglia di trasmettere ottimismo in un periodo segnato dalle cattive news, complici le influenze delle conseguenze della pandemia nel mondo: “Non ne posso più delle lamentele che si sentono in giro, c’è bisogno di entusiasmo in questa strana e meravigliosa storia che è la vita”.

Per la promozione del nuovo album, Gaia Gentile durante la tournée in Brasile ha collaborato con artisti del calibro di Alegre Correa, chitarrista della band The Zawinul Syndicate, vincitori del Grammy Award 2009 come miglior album di jazz contemporaneo ’75’, e Sandro Haick, produttore e direttore musicale di molti progetti che vantano la vittoria dei Latin Grammy. Sempre in Brasile, l’artista e preannunciata protagonista del ritorno televisivo sulle reti Rai a La volta buona, registrava anche un vlog, titolato ‘Cocco, in viaggio con Gaia Gentile’, e composto da 6 puntate.

Lula, chi è la mamma di Claudia Endrigo e moglie di Sergio Endrigo/ "I miei genitori si sono amati tanto ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA