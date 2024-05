Gaia Gigli di Uomini e Donne e le scorie di un amore tossico/ “Ho vissute delle cose terrificanti”

Oggi, sabato 25 maggio, a Verissimo ci sono Gaia Gigli e il suo fidanzato Daniele Paudice. Durante l’intervista di coppia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta brevemente a Silvia Toffanin un doloroso capitolo della sua vita sentimentale. La ragazza, infatti, spiega di essersi trovata al centro di una relazione tossica in passato e di aver dovuto affrontare momenti terribili, prima di uscire dal tunnel.

“Ho vissuto la gravidanza da sola, lui non mi è stato presente né vicino a me in un momento così bello per una donna, è stato qualcosa di terrificante che non auguro a nessuna donna”, spiega Gaia Gigli ripensando a quel momento così buio.

Gaia Gigli a cuore aperto a Verissimo: “Vissuto un amore tossico, svoltai quando nacque mio figlio”

Gaia Gigli ha capito di dover voltare pagina e troncare questo amore tossico proprio dopo la nascita del bimbo, che oggi ha quattro anni e che ha già conosciuto Daniele. “La svolta è arrivata quando è nato il bimbo, dovevo proteggere mio figlio, è un istinto materno“, spiega l’ex corteggiatrice. A tu per tu con Silvia Toffanin, la ragazza conferma che il piccolo stravede per il nuovo fidanzato Daniele, che a sua volta si rende molto disponibile nei confronti del figlio di Gaia.

“Perché se vuoi bene alla mamma devi voler bene al figlio”, spiega. “Se ho istinto paterno? Non pianifico ma perché no? Se arriva… arriva”, conclude l’ex tronista. “Vogliamo viverci giorno dopo giorno, ci impegniamo per far andare bene le cose”, dicono entrambi parlando del loro futuro insieme.











