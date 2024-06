Gaia Gigli e Daniele Paudice insieme dopo Uomini e Donne/ Lei lo raggiunge a Napoli e il web si scatena

Gaia Gigli e Daniele Paudice spendono le voci di crisi

Gaia Gigli e Daniele Paudice, dopo la scelta a Uomini e Donne, sono tornati alle rispettive vite e riuscendo a vedersi molto poco a causa dei rispettivi impegni. Gaia, infatti, è tornata al suo lavoro a Milano dove vive con il figlio condividendo diversi momenti social e rassicurando i followers preoccupati di non vederla mai con Daniele. Più volte, Gaia ha ribadito di essere serena e felice e di non riuscire a trascorrere tanto tempo con Daniele a causa della distanza e dei rispettivi impegni di lavoro. Nelle scorse ore, però, l’ex corteggiatrice ha sorpreso tutti raggiungendo il fidanzato a Napoli.

A spifferare la presenza di Gaia a Napoli è stato lo stesso Daniele che è andata a prenderla per poi portarla nella sua quotidianità. Nelle poche storie condivise, i due si sono mostrati sereni e felici godendosi le bellezze di Napoli e le varie specialità culinarie della città a cui la Gigli non ha rinunciato.

Gaia Gigli e Daniele Paudice: presto la prima vacanza insieme?

Gaia Gigli ha raggiunto Daniele a Napoli senza suo figlio per poter trascorrere del tempo con lui e conoscersi ancora meglio ma in futuro, la coppia potrebbe concedersi anche il primo viaggio insieme e portare con sè anche il piccolo Diego che si è già detto entusiasta del fidanzato della madre. Per Daniele, la maternità di Gaia non ha mai rappresentato un problema e ha ribadito il proprio punto di vista sin dalle prime esterne.

Per il momento, dunque, la coppia si gode il momento preferendo non fare progetti per il futuro, ma anche senza escludere niente. Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, infatti, Daniele non ha negato il desiderio di voler, un giorno, diventare padre mentre Gaia ha più volte dichiarato di sognare il matrimonio e una famiglia unita.











