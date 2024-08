Gaia Gozzi si confessa: relazioni con entrambi i sessi: “Con le donne più facile mantenere un’amicizia”

Gaia Gozzi ha concesso una lunga intervista al format “Hot or Not” di My Secret Case, il portale online dedicato al sexy shop, in cui si è lasciata andare alle confessioni più intime e private rispondendo a tutte le domane anche quelle più piccanti e rivelando di aver avuto anche delle sc*pamicizie. In maniera del tutto naturale, inoltre, Gaia Gozzi ha fatto coming out rivelando di aver avuto anche relazioni con altri donne e sbilanciandosi anche nella differenza tra i due sessi. Infine ha rivelato di non aver un fidanzato e si essere single e casta da mesi.

Nel dettaglio, Gaia Gozzi ha confessato: “Che cosa ne penso, ad esempio, della sc*pamicizia? Mi piace se c’è intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino” E subito dopo ha aggiunto: “Con una donna mi è rimasto più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende.” L’artista di origine sudamericana ha poi anche aggiunto una pensiero sulla musica più adatta come sottofondo: “La musica in sottofondo durante può essere bella, soprattutto se dà ritmo, ma non ho mai ascoltato la mia musica, sarebbe cringe.” Durante l’intervista, ha rivelato che sta vivendo un periodo di sette mesi di castità, scherzandoci anche se: “Qua sotto in realtà è tutto morto”.

Gaia Gozzi fa coming out: “Cresciuta in una famiglia libera, ho zii gay”

Gaia Gozzi non è la prima volta che parla della sua situazione sentimentale e ammette di provare attrazione per le donne. E del resto una delle sue hit più recente, Dea Saffica, è abbastanza eloquente in tal senso. In passato inoltre l’ex allieva di Amici che ormai ha una carriera avviata nel mondo della musica e che quest’estate ha spopolato con il feet con Tony Effe Sesso e Samba in una passata intervista a Gay.it, Gaia aveva rivelato di essere cresciuta in una famiglia e inclusiva e libera: “Ho avuto la fortuna di essere cresciuta in una famiglia, in un contesto di amici in cui c’era piena libertà di esprimere la propria omosessualità. Ho un padrino gay, amici gay, zii omosessuali. L’amore è libero, non ho mai avuto esperienze in cui qualcuno ha fatto coming out con me, perché la loro sessualità è sempre stata condivisa, espressa”.