Gaia Gozzi/ “Loredana Bertè? Non mi lascerò abbattere” (Amici 2020)

Gaia Gozzi è ancora stata protagonista della settimana in Amici 2020. Ancora una volta quello che l’ha travolta è quello che è successo nello scorso serale quando, nonostante i suoi sforzi, Loredana Bertè continua a non capirla e non inquadrarla musicalmente. Secondo il giudice Gaia Gozzi è ancora poco sincera nelle sue esibizioni e non mostra il suo vero volto perché piena di sovrastrutture e voglia di strafare. Proprio nel terzo serale, Gaia ha portato sul palco il brano che la stessa Bertè le ha assegnato e grazie a quello è finita al primo posto nella classifica dei ragazzi e così ha subito accusato: “Continuo a non capire le tua identità artistica e dovresti dirmi grazie perché sei arrivata prima grazie ad un brano che ti ho dato io anche se l’hai buttato via”. Il battibecco non si è esaurito qui e la bella cantante ha poi avuto modo di rispondere sempre in salotto con i suoi compagni.

GAIA GOZZI NON SI LASCERA’ ABBATTERE DA LOREDANA BERTE’ AD AMICI 19

In particolare, Gaia Gozzi ha subito risposto dicendo che non capisce ancora se la Bertè la prende in giro oppure no dicendosi incredula davanti a queste critiche dopo quello che sta dimostrando. In settimana si è parlato proprio di questo ad Amici 2020 perché Gaia continua a soffrire un po’ di queste parole e continua a piangere per questo. Dopo il serale, i ragazzi hanno avuto modo di ricevere un video con il giudizio dei giudici e dei professori e ancora una volta per Gaia Gozzi non sono mancati bastone e carota. Loredana Bertè continua a pensarla in questo modo favorendo Giulia con la quale ha voluto anche duettare. Cosa succederà questa volta? Il nuovo serale di Amici 19 vedrà i cantanti sfidarsi in una prova comparata proprio su richiesta della Bertè che ha fatto pervenire in casa la richiesta di vederli sfidarsi sullo stesso campo di battaglia ovvero un medley di alcuni grandi successi di Massimo Ranieri. La notizia ha colto tutti da sorpresa. Gaia ha subito ribadito che si tratta di una figata pazzesca ma che è davvero qualcosa di molto lontana da lei. Giulia invece sembra essere felice e gasata per questa sfida con i suoi compagni che impensierisce anche Nyv. Rimane il fatto che Gaia Gozzi non vuole abbattersi come è successo la scorsa settimana e questa volta affronterà con il sorriso e di petto le sfide che le si presenteranno.

