Gaia Gozzi minacciata di morte sui social/ L’ex Amici pubblica foto delle vacanze e viene sommersa di insulti

Gaia Gozzi e le minacce di morte sui social

Gaia Gozzi, reduce da qualche giorno di vacanza a Ibiza, meta sempre molto gettonata dai vip, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto condividendo i momenti più belli vissuti con i fan. Una carrellata di foto che è stata particolarmente apprezzata dai fan, ma che ha anche scatenato gli haters. Sotto il post, infatti, sono spuntati non solo una serie di insulti nei confronti dell’ex vincitrice di Amici, ma anche minacce di morte.

“Appena ti vedo sei finita”, “Se ci tieni alla tua pelle non farti vedere in giro”, “Sappiamo dove abiti, preparati ad avere visite”, “Fatti curare malata mentale”, “Se vedo te o tua mamma in giro finite all’ospedale”, “Te e la tua famiglia farete una brutta fine”: queste alcune delle minacce ricevute da Gaia.

Gaia Gozzi: cos’è successo sotto il suo ultimo post

Come fa sapere Il Fatto Quotidiano, gli hater che hanno scritto gli insulti e le minacce di morte, hanno innescato il generatore di insulti bot prendendo di mira Gaia che, a quanto pare, non sarebbe l’unica vittima di tale meccanismo. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, infatti, sarebbero diversi i personaggi famosi a ricevere minacce e insulti attraverso il generatore di insulti bot.

Gaia, a tutti gli insulti e alle minacce, non ha replicato nè sotto lo stesso post nè tra le storie del suo profilo Instagram preferendo restare in silenzio e godendosi l’affetto dei veri fan.

